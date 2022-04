Efter at have ligget i overhalingssporet på Superligaens motorvej er det, som om AaB-raceren er trukket ind i inderste spor og har sat farten ned til 90 kilometer i timen.

Samtidig fortsætter modstanderne ufortrødent med at hale ind på AaB, og søndagens modstander, Silkeborg, har allerede givet tegn til overhaling.

Med en sejr på 2-1 på Aalborg Stadion er oprykkerne nu bare et enkelt point fra nordjyderne, som med det yderste af neglene hænger fast i tredjepladsen og bronzemedaljerne.

Og netop Silkeborg har med sejre over FC København, Brøndby og nu også AaB vist sig at være lidt af en plageånd for de andre hold i topstriden.

Superliga, playoff: AaB-Silkeborg IF i Aalborg Portland Park søndag den 24. april 2022 Foto: Henning Bagger Vis mere Superliga, playoff: AaB-Silkeborg IF i Aalborg Portland Park søndag den 24. april 2022 Foto: Henning Bagger

»Det er ikke bare for os, at de er en plageånd. De er ved at blive en plageånd for Superligaen, fordi de gør det godt,« siger AaBs cheftræner, Lars Friis, umiddelbart efter nederlaget til Silkeborg.

Selvom det var AaB, der sad på det meste af spillet og skabte de fleste chancer i opgøret søndag eftermiddag, var det alligevel spillerne fra søhøjlandet, der havde mest held med at sende bolden i kassen.

Fem afslutninger resulterede i to mål, mens det for AaB blot blev til en enkelt på 12 skud.

»Vi spiller kampen, som vi gerne vil. Vi har egentlig Silkeborg der, hvor vi gerne vil have dem, men så har de to situationer, hvor de slår til, og det må vi bare give dem,« siger Lars Friis.

Nogenlunde samme melding kom Lars Friis med efter 2-0 nederlaget i sidste uge mod FC Midtjylland.

Du kan vel ikke være tilfreds, når det ikke giver nogen point?

»Nej, og derfor lyder det også hult, når jeg siger, jeg er tilfreds. Når man taber, har man ikke så mange rettigheder som træner. Men på mange parametre er jeg tilfreds, når man tager højde for, hvor mange hold Silkeborg har skabt problemer for.«

Der resterer fem kampe af mesterskabsslutspillet for AaB, og med bare ét point ned til Silkeborg på fjerdepladsen er der for alvor spænding om, hvordan medaljerne skal fordeles. I næste runde har AaB dog mulighed for revanche og for at lægge afstand til den nærmeste forfølger, da de to klubber igen mødes. Denne gang i Silkeborg.