AaB tabte fredag aftens Superliga-hjemmekamp mod FC Nordsjælland 1-3.

Det fik konsekvenser.

Således blev spillerne på Aalborg-mandskabet pebet ud af banen, da dommer Jakob Kehlet fløjtede kampen af.

»Deres reaktion er helt okay. Jeg var heller ikke tilfreds med vores præstation. Vores udtryk i første halvleg var for omstændeligt og det er altså ikke derhen vil vil hen,« sagde AaB's cheftræner Jacob Friis.

AaB's Patrick Kristensen lavede selvmål i fredag aftens Superliga-kamp mod FC Nordsjælland.

Hans analyse blev bakket op af veteranen Patrick Kristensen, der lavede selvmål, og som blev erstattet af Kasper Pedersen i pausen.

»Det er aldrig sjovt, men sådan er det, når der ikke bliver præsteret bedre,« sagde Patrick Kristensen, der ærgrede sig over AaB's afslutning på efteråret, hvor man i de tre sidste kampe blot har erobret to point.

»Vi syntes for et par uger siden, at vi var godt på vej. Derfor er det skidt, at vi slutter sådan her af. Nu går vi en lang vinter i møde. Der bliver nok at tænke over,« sagde Patrick Kristensen.

Humøret hos Kristoffer Pallesen var heller ikke det allerbedste, selvom han blev noteret for sin karrieres første Superliga-mål.

AaB's Kristoffer Pallesen scorede mod FC Nordsjælland sin karrieres første mål i Superligaen.

»Selvfølgelig er jeg glad for fuldtræfferen. Det var vel egentlig ganske udmærket sparket ind. Men jeg havde nu ønsket, at scoringen havde været mere betydningsfuld. Nu taber vi og det er vi selvfølgelig sindsygt skuffede over,« sagde Kristoffer Pallesen, der lige har forlænget sin aftale med AaB frem til sommeren 2024.

»Jeg stortrives i AaB. Siden jeg kom til klubben har jeg pendlet frem og tilbage mellem min nuværende bopæl i Aarhus og Aalborg. Men nu tager jeg konsekvensen, og bosætter mig i det nordjyske,« sagde Kristoffer Pallesen.

Selvom AaB overvintrer med 28 point og i øjeblikket deler Superligaens femteplads med FC Nordsjælland, ser cheftræner Jacob Friis positivt på grundspillets seks afsluttende kampe i februar og marts næste år.

»Vi tror og håber, at kvalifikationen til mesterskabsslutspillet bliver sikret, men vi er udmærket klar over, at der bliver knivskarp konkurrence om top seks-placeringerne,« sagde Jacob Friis.

AaB's cheftræner Jacob Friis.

Tidligere på efteråret blev hans tre-årige datter ramt af leukæmi.

Det har betydet, at han har misset en enkelt kamp, og at han de seneste par måneder har boet i Aarhus, hvor datteren behandles medicinsk.

»Det er en rutchebanetur min lille familie er havnet i. Det går op og ned. Så hedder det stamcelletransplantation og så skal man ud at finde en donor. Jeg vil ikke sige, at det er opad bakke, men det er en indædt kamp og noget vi tager dag for dag. Jeg ønsker ikke for min værste fjende at havne i den situation, som vi er havnet i. Men det er noget, vi skal igennem. Så vi forsøger at holde skruen i vandet,« sagde Jacob Friis.