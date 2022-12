Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Superligaen AaB har fået en større millionindsprøjtning i klubbens pengetank.

Mens klubben er i gang med realitetsforhandlinger med en ny potentiel europæisk invester, har klubben fået tilført 15 millioner kroner af en allerede eksisterende storaktionær.

Det oplyser den nordjyske klub i en meddelelse til fondsbørsen.

»Forhandlingerne med AaB's eksisterende storaktionærer er resulteret i, at AaB tilføres 15 millioner kroner ultimo 2022 som ansvarlige konvertible lån,« lyder det fra klubben.

AaB A/S oplyser desuden, at forhandlingerne med den nye potentielle europæiske investor stadig er i gang, og man forventer, at de er tilendebragt i første kvartal af 2023.

Klubben har dog ikke yderligere kommentarer til den nylige millionindsprøjtning.

Inden forårssæsonen er AaB i store problemer i bunden af Superligaen. Holdet ligger næstsidst med 14 point og er 7 point under nedrykningsstregen.

AaB indleder forårssæsonen hjemme mod AGF 17. februar.