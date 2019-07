Når AaB søndag eftermiddag indleder den ny Superliga-sæson på udebane mod nyoprykkerne Lyngby BK, er der lagt op til, at nyindkøbet Patrick Olsen får sin debut.

»Jeg glæder mig helt vildt og tror på, at AaB går en stor sæson i møde. Jeg synes, vi har et stærkt hold. Esbjerg rykkede i sidste år op og vandt bronze. Hvis vi rammer en god sæson, mener jeg, at vi også kan ende her,« siger Patrick Olsen.

Midtbanespillerens vej til Aalborg har været lang og kompliceret.

Således er den gået over Brøndby IF, Inter, Strømsgodset, Haugesund, RC Lens, Grasshoppers og FC Helsingør.

Patrick Olsen, i rødt, i aktion på det danske U19-landshold mod England i 2013. Foto: Andrew Boyers Vis mere Patrick Olsen, i rødt, i aktion på det danske U19-landshold mod England i 2013. Foto: Andrew Boyers

Hvordan var det at spille i Inter?

»Jeg blev købt til klubbens Primavera-hold, men blev allerede efter et halvt år rykket mere eller mindre fast op i førsteholdstruppen. Her gjorde jeg det så godt, at Inter ønskede, at jeg skulle forlænge kontrakten. Men jeg var ung og lyttede nok lidt for meget til min agent. I stedet for straks at tage imod tilbuddet, blev det bestemt, at jeg skulle vente indtil jeg havde fået min Serie A-debut. Herfra gik det desværre galt. Set i bakspejlet ventede jeg for længe. For når man som 19-årig afviser en stor klub, tænker de, hvad pokker har han gang i.«

Er det din fodboldkarrieres største fejltagelse?

»Det kan man sige. Man ved jo aldrig, hvor man var endt. Det kunne være gået begge veje. Nu har jeg lært en masse ved at gå en anden vej, og det er jeg egentlig også glad for. Selvfølgelig ville jeg gerne have set, hvor det kunne være båret henad. Men nu har jeg lært det lidt på den hårde måde.«

Hvordan var det at spille i Norge?

»Jeg kom til Strømsgodset. Her endte jeg i en trup med mange udenlandske spillere, og kom i en form for overskud. Det var en hård periode. Jeg husker, jeg ikke havde det så sjovt. Efter Inter-kontraktens opsigelse gik jeg fire måneder uden kontrakt. I den periode er jeg glad for at der var nogle personer, der tog fat i mig, så jeg kom godt i gang igen.«

Hvem rådgav dig?

»Min kærestes onkel sagde, at jeg skulle til at tage mig sammen. Jeg var begyndt at tvivle en smule på mine evner som fodboldspiller, blev halvdeprimeret og fik ikke lige løbet de ture, jeg burde. Efterfølgende fik jeg heldigvis mulighed for at træne med i Brøndby, og på min fødselsdag tog jeg til Haugesund for at skrive kontrakt med dem.«

Patrick Olsen Født: 23. april 1984 i Tårnby

Højde: 178 centimeter

Ægtestand: samboende med kæresten Mie - parret har ingen børn

Landskampe: U21 (3 kampe), U20 (2), U19 (21), U18 (2), U17 (23), U16 (6)

Klubber: Brøndby IF (2009-2010), Inter (2013-2015), Strømsgodset (2014), Haugesund (2015), RC Lens (2015-2017), Grasshoppers (2017), FC Helsingør (2017-2019), AaB (2019-)

Herfra kom du til fransk fodbold. Hvordan var det?

»Det gik superfint i den første tid i Lens. Men desværre kom der en træner, der ikke havde mig med i sine planer. Det betød, at jeg kom videre til Grasshoppers i Schweiz.«

Det var ikke lige sagen hverken sportsligt eller økonomisk?

»Der var lige pludselig det ene og andet, der blev trukket fra. Jeg havde håbet og forventet mere. Det er jo sådan, at når tingene ikke fungerer rundt omkring dig, så kan man heller ikke præstere på fodboldbanen. Sådan tror jeg at mekanismerne fungerer i et hvert arbejdsmiljø. Det var også derfor, at jeg valgte at tage tilbage til dansk fodbold. Jeg havde en fin tid i Helsingør, og spillede en masse kampe. I min tid i den nordsjællandske klub supplerede jeg eftermiddagstræningen med individuel morgentræning. Jeg tror lidt, at alt det, jeg har gjort ekstra for at komme i god form, giver pote nu.«

Betragter du kontraktunderskrivelsen med AaB som lidt af en sportslig genrejsning for dig?

»Det håber jeg da på, at det er. At komme til AaB er en kæmpe mulighed for mig. Det er godt for både AaB og mig, at aftalen er tre-årig. Det giver gensidig ro, at vi har papir på hinanden.«

Hvordan trives en Tårnby-dreng i det nordjyske?

»AaB er et supernemt hold at komme ind på. Man er imødekommende og jeg er blevet taget godt imod. Jeg tror bestemt, jeg kommer til at stortrives i AaB. Hvis det fortsætter som det er begyndt i klubben, kan jeg godt se mig her længe.«

Patrick Olsen i kamp med Alvaro Morata og Kaka i en kamp for Inter. Foto: SARAH CONARD Vis mere Patrick Olsen i kamp med Alvaro Morata og Kaka i en kamp for Inter. Foto: SARAH CONARD

Sætter det dig under ekstra pres, at du er købt som erstatning for klublegenderne Rasmus Würtz og Kasper Risgård, der begge efter sidste sæson valgte at lægge støvlerne på hylden?

»Jeg ved ikke, om man kan sætte en sammenligning op, da vi er vidt forskellige spillertyper. Jeg skal bare ind at bidrage med det, jeg kan. Det er lidt svært, at skulle sætte ord på sig selv, men mine forcer ligger nok i teknikken, overblikket og måde jeg sætter presset mod modstanderne ind på.«

25-årige Patrick Olsen har optrådt ikke færre end 58 gange på DBU's forskellige ungdomslandshold.