Angriberen Søren Tengstedt skifter med stor sandsynlighed AaB ud med AGF i løbet af sommerens transfervindue. Og det er klubbens sportschef, Inge André Olsen, ærgerlig over.

»Med Sørens talent skulle han måske have kigget mod udlandet og ikke AGF, når han vil væk fra AaB. Nu skal han også til at kæmpe sig til spilletid igen, og det kan være svært,« siger Inge André Olsen til B.T.

20-årige Søren Tengstedt har fået sit gennembrud i Superligaen i denne sæson.

Det kom frem i sidste uge, at angriberen ikke ville forlænge sin kontrakt med AaB. Derfor blev der spekuleret i, om det var en slags straf, at han ikke var med i truppen i søndagens kamp mod FC Nordsjælland.

Men Inge André Olsen understreger, at det ikke er sådan, tingene hænger sammen.

»Søren har truffet et valg, og det må vi også gøre. Vi må se frem mod den kommende sæson og bruge de spillere, der skal være med der. Vi har bestemt ikke frosset Søren ud på nogen måde.«

»Og jeg tror da heller ikke, at han sidder med følelsen af, at han har fået den kolde skulder fra AaB. Men det må I selvfølgelig spørge Søren om. Vi har trods alt brugt meget tid på ham.«

Sportschefen tilføjer, at Søren Tengstedt har været i tvivl om, hvad han skulle vælge. Men han mener ligeledes, at han har forståelse for, hvis AaB gennemfører resten af sæsonen med andre spillere.

Inge André Olsen har imidlertid svært ved at skjule, at han gerne havde set det unge talent blive hængende i Aalborg lidt længere.

»Jeg er da ked af, at vi mister Søren nu. Jeg tror, han kunne være blevet topscorer i Superligaen i løbet af de næste to sæsoner, hvis han var blevet i AaB. Han har i hvert fald potentialet til det.«

»Og jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er med spilletid i hans situation. Men han har truffet et valg, og det må vi respektere. Vi har haft en god dialog omkring det hele.«

Søren Tengstedt har været en del af AaB's Superliga-trup siden sidste sommer, hvor han fik en etårig kontrakt. Det er blevet til 12 kampe med to mål til følge.

Kontrakten mellem AGF og den 20-årige angriber er endnu ikke skrevet under, men det forventes, at han sætter sin signatur på en længerevarende aftale med de hvide fra Aarhus.