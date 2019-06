De har gjort det før, og nu kan det ske igen. AaB er dygtig til at hente tidligere stjerner hjem til Nordjylland og genstarte deres karrierer.

Lucas Andersen og Kasper Kusk er de seneste eksempler, og det næste kan blive midterforsvareren Rasmus Thelander. AaB er ifølge B.T.s oplysninger interesseret i Rasmus Thelander, men det er stadig på et undersøgende stadie, hvor nordjyderne afsøger markedet for potentielle midterforsvarere.

Og i sidste ende kan det altså blive et decideret pengespørgsmål, om AaB kan lokke Thelander væk fra reservetjansen i Vitesse og tilbage til klubben, hvor han vandt The Double i 2014.

Allan Gaarde ønsker ikke at kommentere B.T.s oplysninger, men AaB-sportsdirektøren fortæller gerne generelt om det transfervindue, som klubben kigger ind i.

Foto: Henning Bagger

»Vi overvejer et par positioner. Vi overvejer blandt andet, om vi har nok centrale midtbanespillere. Vi har sagt farvel til mange kampe i Rasmus Würtz og Kasper Risgård, så det kunne godt være en position, hvor vi havde brug for en mand mere,« siger Allan Gaarde og fortsætter.

»Vi kigger også på, om vi har nok spillere til midtstopper-positionen. Vi mister Kasper Pedersen, så det er en overvejelse, vi gør os, men vi er endnu ikke nået så langt med det. Vi har fire midtstoppere, men der er et par helt unge imellem.«

Allan Gaarde kan altså se frem til et transfervindue, hvor han kommer på arbejde. Og hvis økonomien er perfekt, er det langtfra utænkeligt, at Rasmus Thelander kan ende tilbage i det nordjyske.

Den økonomi kan så også blive boostet af et muligt salg. For sportsdirektøren forventer også, at han må sige farvel til i hvert fald en spiller denne sommer.

»Vi skal sandsynligvis også sælge en spiller. Lad mig sige det sådan, at jeg forventer, at vi sælger en spiller i det kommende transfervindue,« siger Allan Gaarde.

Hvem denne spiller eventuelt kunne være, melder historien ikke om, men selv i en sæson, hvor AaB ikke har spillet op til potentialet, er der blevet sluset et par af de talentfulde spillere ind på holdet.

Det skal der fortsættes med i AaB, men altså med et par nyindkøb, hvis det lykkes Allan Gaarde.

