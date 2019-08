AaB forstærker sig.

Superligaklubben har købt den norske landsholdsspiller Iver Fossum. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Han kommer fra den tyske klub Hannover 96, der i seneste sæson rykkede ud af Bundesligaen.

»Iver Fossum er en tovejsspiller med internationalt snit, og alene det at han har spillet mange kampe i en europæisk Top 5-liga, vidner om stor kvalitet,« lyder det fra AaBs sportsdirektør, Allan Gaarde:

Iver Fossum har fået en kotrant på fire år i AaB. Foto: AaB Vis mere Iver Fossum har fået en kotrant på fire år i AaB. Foto: AaB

»Som type er Iver teknisk dygtig og har god spilforståelse og stor løbekapacitet, og han kan dække både 8’er- og 6’er-postionen, ligesom han på det norske landshold senest har optrådt på kanten.«

Iver Fossum har spillet 12 landskampe for Norge, og Allan Gaarde forventer sig meget af den 23-årige midtbanespiller.

»Selv om Iver er en relativ ung spiller, så har han masser af erfaring fra højeste niveau, og vi ser ham som en markant forstærkning af vores hold, hvor konkurrencen selvfølgelig nu vil blive skærpet yderligere, men det er også en del af gamet, hvis vi som hold, trup og klub skal spille med på det niveau, hvor vi ønsker at være,« siger Allan Gaarde.



Den norske spiller er ankommet til Aalborg, hvor han træner med for første gang fredag formiddag.

Han satser på snart at være en del af Superligaholdets startopstilling.

»Jeg har selvfølgelig forhørt mig i fodboldmiljøet, hvor AaB har et godt omdømme – både på det menneskelige plan, men også i forhold til at spille attraktivt, og det har jeg haft stor lyst til at blive en del af. Min ambition er hurtigst muligt at bidrage til holdet, så vi kan opnå vores målsætninger, og jeg har fulgt de seneste par kampe og synes, vi har en stærk trup,« siger Iver Fossum, der har fået trøje nummer 8 og en fireårig kontrakt.

I Hannover 96 nåede nordmanden at spille 66 officielle kampe – heraf 37 i Bundesligaen.

AaB møder i den kommende weekend Brøndby på udebane.

Indtil videre har Aalborg-klubben syv point for de første fem runder, hvilket rækker til en sjetteplads.