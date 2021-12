Januar er udsalgstid, og i AaB sidder sportschef Inge André Olsen med tre brandvarme varer på hånden, når transfervinduet åbner i det nye år.

Den norske AaB-boss fortalte for et par uger siden til B.T., at topscoreren Iver Fossum, forsvarsprofilen Mathias Ross og midtbanekometen Malthe Højholt er de tre spillere, der er allermest interesse for lige nu, når det gælder et potentielt salg.

Han kunne ikke fortælle yderligere detaljer om, hvem der er varmest på markedet, men ifølge B.T.s oplysninger er der i hvert fald konkret interesse fra flere tyske klubber for AaBs 20-årige midtbanemand Malthe Højholt.

Malthe Højholt har i efteråret spillet sig sikkert ind på AaB-holdet og lukket hullet efter fodboldinvalide Oscar Hiljemark, og det har altså fået flere tyske klubber til at notere sig den talentfulde spiller. Skulle de veksle interesse til reelle bud, har AaB-sportschefen da også tidligere været åben for, at det kunne ende i salg.

»Vi ved, at der kan komme så store bud, at vi er nødt til at sælge, og der skal vi være forberedt. Der er interesse på nogle af spillerne, men vi er ikke i en situation, hvor vi kommer til at tage imod det første bud. Vi skal sælge os dyrt,« sagde Inge André Olsen for et par uger siden.

Når AaB-sportschefen på den måde åbner for, at der kan komme salg allerede i januar, kan der ifølge B.T.s oplysninger være flere årsager til det.

Inge André Olsen har siden sin ankomst til Superligaen i foråret 2020 nemlig været en flittig mand på transfermarkedet, men indtil videre har det mest af alt handlet om at hente spillere ind til det nordjyske mandskab, der overvintrer på fjerdepladsen.

Derfor er den næste store målsætning for sportschefen da også at lave et salg, der vil klirre lidt i den nordjyske kasse. Et parameter, som nordmanden også bliver målt på i det nordjyske.

Det seneste markante AaB-salg faldt i starten af Inge André Olsens AaB-tid med salget af Oliver Abildgaard til Rubin Kazan, og spørgsmålet er nu, om han kan holde det næste hen, til Superligaen er overstået til sommer.

Med bare halvandet år tilbage af kontrakterne hos både Iver Fossum og Malthe Højholt nærmer sidste salgsdato sig hos to af de tre varmeste salgsemner hos AaB. Derfor kan et salg af en af de tre profiler altså blive en realitet i AaB allerede denne vinter, hvis det rette bud lander.