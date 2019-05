Hvad har Rasmus Würtz og Kasper Risgård tænkt sig at lave, når de efter indeværende sæson skriver 'forhenværende professionel fodboldspiller' på cv'et?

Det spørgsmål har B.T. stillet AaB's veteranduo før de søndag på Aalborg Portland Park spiller afskedskamp mod AGF i Superligaens playoff om Europa League-kvalifikation.

»Lad mig understrege at intet er endegyldigt på plads endnu. Men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er i dialog med AaB om efter sommerferien at skulle deltidsarbejde med en mindre gruppe spillere, der via mine sportspsykologiske input forhåbentlig kan nå sit optimale,« fortæller Rasmus Würtz, der sideløbende med AaB-karrieren har uddannet sig til serviceøkonom på Professionshøjskolen UCN i Aalborg.

Kasper Risgård, der på erhvervsakademiet i Aarhus har taget en uddannelse i international handel og markering, har også haft samtaler med AaB's ledelse om et civilt job i klubben.

AaB-duoen Rasmus Würtz, til højre, og Kasper Risgård i duel med Dynamo Kievs Serhiy Sydorchuk i en kamp i Europa League-gruppespillet i november 2014. Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere AaB-duoen Rasmus Würtz, til højre, og Kasper Risgård i duel med Dynamo Kievs Serhiy Sydorchuk i en kamp i Europa League-gruppespillet i november 2014. Foto: VALENTYN OGIRENKO

Blå bog Kasper Risgård

Født: 4. januar 1983 i Aars

Højde: 182 centimeter

Ægtestand: gift med Julie og far til Selma (5 år) og Sebastian (8 år)

Uddannelse: international handel og marketing på erhvervsakademiet i Aarhus

Klubber: AaB (2002-2009), FC Nordjylland (2009), Armenia Bielefeld (2009-2010), Panionios (2010-2011), Silkeborg IF (2011-2013), AaB (2013-2019)

Landskampe: 3 kampe på U20-landsholdet Rasmus Würtz

Født: 18. september 1983 i Skive

Højde: 179 centimeter

Ægtestand: gift med Dorte og far til Vilma (3 år) og Alfred (8 år=

Uddannelse: serviceøkonom

Klubber: Skive IK (2000-2002), AaB (2002-2007), FC København (2007-2009), Vejle BK (2009), AaB (2009-2019)

Landskampe: 12 kampe på A-landsholdet - herudover blandt andet 29 kampe på U21-landsholdet

»Umiddelbart ligger det ikke i kortene, at jeg skal fortsætte indenfor fodboldverdenen. Siden jeg for et par måneder siden annoncerede mit karrierestop, har jeg haft nogle snakke med forskellige mennesker, men jeg har endnu ikke truffet en endelig beslutning om, hvad jeg skal lave. Det peger mest i retning af et ganske almindeligt job. Måske indenfor forsikringsbrancen, ligesom min gode ven Thomas Augustinussen (tidligere AaB-spiller, red.) ,« siger Kasper Risgård med et stort smil.

Til gengæld har han svært ved at forestille sig, at han på et tidspunkt bliver fodboldkommentator på tv.

»For det første er jeg ikke blevet kontaktet, og for det andet tvivler jeg en smule på, hvorvidt mit navn er stort nok. Det er jo for det meste landsholdslegender, der bliver tilbudt disse jobs,« siger Kasper Risgård.

I anledning af duoens afskedskamp har man i AaB valgt at lægge tallene på spillerne rygnumre, 8 og 21, sammen, og gjort det til prisen på henholdsvis en fadøl og en »Rasmus Wurst«.

Randers FC's Emil Riis Jakobsen (9) i kamp med AaB's Kasper Risgård (21) og Rasmus Wurtz (8) i Superliga-kampen mellem Randers FC og AaB 22. april 2019. Foto: Bo Amstrup Vis mere Randers FC's Emil Riis Jakobsen (9) i kamp med AaB's Kasper Risgård (21) og Rasmus Wurtz (8) i Superliga-kampen mellem Randers FC og AaB 22. april 2019. Foto: Bo Amstrup

»Jeg er da en lille smule stolt over, at have lagt navn til en pølsemeny. Hvorvidt en sådan stadig vil blive sat til salg på stadion, når jeg er færdig som aktiv fodboldspiller, ved jeg ikke. Én ting er dog 100 procent sikkert: Jeg får ikke provision af salget,« griner Rasmus Würtz, der med sine 484 førsteholdskampe i AaB betragtes som en klublegende.

At denne karakteristik ikke er helt fejlagtig, understreges af denne kommentar, som den tidligere landsholdsspiller og nuværende tv-fodboldkommentator Morten Bruun, i 2016 sendte ud i cyberspace via sin Twitter-konto:

»AaB rykker ned den dag, Rasmus Würtz stopper«.

Så galt kan den 35-årige midtbanespiller dog ikke forestille sig, at det kommer til at gå.

AaB rykker ned den dag, Rasmus Würtz stopper. — Morten Bruun (@Bruun6eren) 26. september 2016

»Jeg synes vi har kvalitet i holdet, at vi råder over nogle højt profilerede navne som Lucas Andersen, Kasper Kusk, Jores Okore samt Jacob Ahlmann. Desuden er både Oliver Abildgaard og Magnus Christensen store talenter. Kort sagt: Basen er på plads. Men det er klart, at vi i næste sæson skal være ekstraordinært skarpe. Vi skal helst ikke være placeret i dårligste halvdel, da Superligaen jo får tre direkte nedrykkere,« siger Rasmus Würtz.

Også Kasper Risgård har blandt AaB's supportere oplevet skriverier på Twitter om sig selv.

Kasper Risgaard scorer når han vil. #AaB #aabsport — Jesper Elbæk (@travjesper) 6. august 2018

»Risgård scorer når han vil,« har man ved flere lejligheder læst på det sociale internetmedie.

»Det er da en meget sjov kommentar. Men helt så nemt har det altså ikke været. Lad mig sige det sådan, at jeg i hver eneste kamp har givet alt. At jeg lavede mit mål nummer 50 for AaB mod Hobro i sidste spillerunde, betragter jeg som en kæmpe bonus. I sekunderne efter jeg havde scoret, blev jeg enormt rørt over at tilhængerne hyldede mig, og når de efter kampen mod AGF siger farvel til mig, vil jeg ikke udelukke, at jeg kniber en tåre. AaB har nemlig betydet en masse for mig,« siger Kasper Risgård.

Rasmus Würtz håber, at kampen mod AGF ikke bliver hans sidste i AaB-trøjen.

»Vinder vi sammenlagt over aarhusianerne, er vi stadig inde i kampen om en adgangsbillet til Europa League-kvalifikationen. Her og nu er det mit mål at nyde kampen mod AGF. At jeg på denne måde får mulighed for at tage afsked med den klub, jeg har elsket at repræsentere, betragter jeg som et privilegium,« siger Rasmus Würtz.

Kom og sig farvel til Rasmus Würtz og Kasper Risgård, når AaB søndag 5. maj kl. 12.00 møder AGF.

Efter kampens slutfløjt inviterer de to AaB-legender alle interesserede ind i Stadionhal 2 til en afskedsseance.

Læs mere her: https://t.co/JPf8lsJtuZ #AaB #HeleNordjyllandsHold pic.twitter.com/k7aDUKpvi6 — AaB (@aabsportdk) 27. april 2019

I øvrigt garanterer Kasper Risgård og Rasmus Würtz, at de efter karrierens sidste kamp stadig vil holde tæt kontakt til hinanden.

»Jeg sætter stor pris på Risgård og hans familie, som jeg og min egen har et tæt forhold til,« siger Rasmus Würtz.

Udsagnet gengældes af Kasper Risgård med denne slutreplik:

»Würtz og jeg har sammen med tidligere og nuværende holdkammerater som Patrick Kristensen, Thomas Augustinussen og Kenneth Emil Petersen vores eget lille slæng. Senest har »Augu« foræret mig en række store AaB-kampe på dvd. Blandt andet glæder mig helt vildt til at se min scoring på White Hart Lane mod Tottenham i Europa League-gruppespillet sammen med dem. Den fuldtræffer skal nok bære nogle underholdende kommentarer med sig...«

AaB's Kasper Risgård scorer mod Tottenham på White Hart Lane 29. november 2007 i en kamp i Europa League-gruppespillet. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere AaB's Kasper Risgård scorer mod Tottenham på White Hart Lane 29. november 2007 i en kamp i Europa League-gruppespillet. Foto: DYLAN MARTINEZ

AaB-DUOENS BEKENDELSER

Kasper Risgaard

...mine største AaB-oplevelser: »De to mesterskaber i 2009 og 2014 samt vores vundne pokalfinale over FC København i Parken 2014.«

...min værste skuffelse: »De seneste år har været negative. Siden 2016 har vi skuffet resultatmæssigt.«

...min bedste medspiller: »Rade Prica - han var en unik angriber.«

...min værste modstander: »Adama Guira - han ikke verdens bedste fodboldspiller, men han er én, man slår sig på.«

Rasmus Würtz

...min største AaB-oplevelse: »Da vi besejrede FC København i pokalfinalen i 2014 og dermed vandt 'The Double'.«

...min værste skuffelse: »Jeg skiftede i 2007 fra AaB til FC København. Hele forløbet derovre blev aldrig optimalt for mig.«

...min bedste medspiller: »Jeg har samarbejdet fremragende på AaB's midtbane med såvel Thomas Augustinussen som Kasper Risgård. Men svenskeren Martin Ericsson er nok den medspiller, der har været allerbedst.«

...mine værste modstandere: »Jeg havde altid nogle hårde dueller med Mikkel Thygesen i vores kampe mod FC Midtjylland, der i Mohamed Zidan rådede over en pisseirriterende angriber.«