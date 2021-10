Når AaB mandag drager til Aarhus for at jagte tre point i mod rivalerne fra AGF, bliver det med et andet æstetisk udtryk, end man er vant til.

For de nordjyske spillere tropper hverken op i de velkendte bolsjetriber eller den blågrå udebanetrøje. Nej, AaB indtager Aarhus i skrigende lyserødt.

Trøjen, som leder tankerne hen på det karakteristiske Hubba Bubba-tyggegummi, er en velgørenhedstrøje, der har til formål at støtte foreningen Idræt For Sindet i Hjørring, der er en forening for personer med psykiske eller fysiske udfordringer.

For hver trøje, der bliver solgt, går der 100 kroner til foreningen i Hjørring. Salget begyndte fredag, hvor det udelukkende var medlemmer af AaB-shoppen, der kunne købe trøjen. Lørdag blev der så åbnet for alle andre, der måtte være interesserede i at støtte formålet eller iklæde sig den unikke, lyserøde trøje.

Trøjen er en del af projektet Hele Nordjyllands Håndsrækning, som har kørt siden 2015. Projektet indbefatter også en donation på to kroner per tilskuer på Aalborg Stadion over hele sæsonen. Donationen for tilskuertallet går i år til foreningen Frivillig Aalborg.

De to hovedpartnere i AaB, Spar Nord og Macron, er også med til at gøre den nye trøje til en realitet.

»Vi glæder os over, at både Spar Nord og Macron er med på at bakke op om endnu en håndsrækningstrøje, da dette fortsat er en god måde for os at give noget tilbage til de fans og nordjyder, der altid bakker os op,« siger AaB-direktør, Thomas Bælum.

Det er nemlig ikke første gang, at AaB spiller i en velgørenhedstrøje. Første gang var i 2017, hvor det lykkedes at samle 90.000 kroner ind ved trøjesalget. Penge, der den gang gik til Veteran Oasen, der er et sted for tidligere soldater, politifolk og sundhedspersonale.

Kampen mod AGF bliver sparket i gang mandag klokken 19, og det bliver med fuld opbakning til aalborgenserne. Udebaneafsnittet på Ceres Park i Aarhus, der har en kapacitet på 1.382 fans, er nemlig udsolgt.

Sidst de to klubber mødtes i Aarhus, var i den famøse play off kamp om en plads i kvalifikationen til Conference League i sidste sæson. Her vandt AGF det intense opgør efter straffesparkskonkurrence.