AaB forstærker angrebet fra den bedste franske liga den kommende sæson.

»Han har god fart, løber godt i dybden og er en spiller som også har fået noget værdifuld erfaring i Ligue 1 i Frankrig,« siger Superligaklubbens sportschef, Inge André Olsen.

Det er på klubbens hjemmeside, at den etårige lejeaftale for Timothé Nkada tirsdag bliver offentliggjort.

Han kommer fra Stade Reims, der sluttede på en sjetteplads i Ligue 1 i den seneste sæson. Her fik den 21-årige angriber undervejs otte kampe. Han har også tidligere spillet to kampe for det franske U19-landshold.

Ifølge Inge André Olsen kan Timothé Nkada spille 'alle de tre forreste positioner' i AaB-angrebet i det kommende år - selv om man i den nordjyske klub helst ikke vil vil lave så korte aftaler med spillere.

»Selvom vi altid helst vil have spillere på permanente aftaler, så mener vi, at vi i dette tilfælde har udnyttet en mulighed for at tilknytte en kompetent og dygtig ung angriber, der kan hjælpe os i 3F Superligaen i den kommende sæson,« siger AaBs sportschef.

Angriberen ser selv frem til at begynde i Superliga-klubben, hvor han allerede har været på besøg.

»Jeg besøgte AaB og Aalborg i løbet af sommeren, og var imponeret af det jeg så. Nu glæder jeg mig meget til at spille for klubben og håber at jeg kan byde ind med både mål og assists,« sigerTimothé Nkada.

Træningen i AaB begynder 12. august, og næsten præcis en måned senere begynder Superligaens 2020-21-sæson. Her spiller AaB mod Lyngby i første spillerunde 13. september.