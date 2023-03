Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

AaB-formand Torben Fristrup trækker sig fra klubbens bestyrelse, efter at han for tre måneder siden blev ramt af en blodprop.

Det oplyser klubben i en fondsbørsmeddelelse.

»Torben Fristrup blev for tre måneder siden ramt af en blodprop, og følgerne af denne er stadig meget hæmmende i dagligdagen, hvorfor Torben Fristrup har ønsket at trække sig.«

»AaB vil gerne takke Torben Fristrup for indsatsen i klubben, hvor han har været en del af bestyrelsen i AaB A/S siden april 2017 og været formand siden april 2018.«

Foto: Torkil Adsersen Vis mere Foto: Torkil Adsersen

Fristrup har siddet i bestyrelsen i næsten seks år og altså været formand i næsten fem år.

»Jeg er ærgerlig over at slutte mit arbejde i AaB på denne måde, og det er svært for mig personligt at acceptere, at jeg ikke kan bidrage for fuld kraft, men omvendt er jeg også overbevist om, at det er den rigtige beslutning at stoppe,« siger Torben Fristrup.

I hans fravær skal Niels David Nielsen være fungerende bestyrelsesformand frem til den ordinære generalforsamling 19. april.

Den nedrykningstruede fodboldklub ligger næstsidst i Superligaen, og i torsdags kom klubben ud af årsregnskabet 2022 med et underskud på over 15 millioner kroner og med forventninger om også at lave underskud i 2023.

/ritzau/