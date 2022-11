Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Superligaklubben AaB indleder forhandlinger med en udenlandsk investor. Det oplyser den nordjyske fodboldklub i en fondsbørsmeddelelse.

»Bestyrelsen i AaB A/S i forbindelse med strategiarbejde undersøgt en henvendelse fra en potentiel udenlandsk investor. Fokus har været på at sikre fælles målsætninger, den rigtige kemi og de rigtige faglige kompetencer, der skal til for at videreudvikle klubbens sportslige sektor,« skriver klubben om den nye investor.

AaB slår fast i meddelelsen. at eksempelvis navn og logo ikke ændres med den nye potentielle europæiske investor.

Planen er, at den potentielle investor skal være med til at videreudvikle klubben sammen med den nuværende kreds af storaktionærer.

»Det er hensigten at opnå en aftale, hvor den potentielle investor tilfører kapital samtidig med, at den nuværende kreds af storaktionærer og øvrige aktionærer fortsat er en del af klubben,« skriver AaB.

AaB har været i dialog med den mulige investor siden slutningen af september og skriver, at klubben ikke har yderligere kommentarer til emnet, før parterne opnår enighed om en aftale, eller at forhandlingerne afbrydes.

Gennem de senere år har den nordjyske fodboldklub haft svært ved at få økonomien til at køre rundt.

I første halvdel af 2022 havde AaB et underskud på 5,1 millioner kroner før skat. Forventningen for hele året er et underskud på mellem 10 og 15 millioner kroner.

Rent sportsligt kører det heller ikke så godt i det nordjyske. Holdet har blot 14 point efter 17 kampe i Superligaen, hvor kun Lyngby er under dem i tabellen.