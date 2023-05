Et grimt budskab eller blot en sympatisk hilsen til en skadet profil?

Det er diskussionen lige nu om det banner, som AaB-fans havde med til kampen mod FC Midtjylland søndag.

Lad os lige slå fast, hvad der stod på det.

»Vi trøster os med 4-0, Palle.«

En tekst, der giver to muligheder. Enten refereres der til Kristoffer Pallesen, også kaldet 'Palle', der netop er løbet ind i en stor skade efter seneste hjemmekamp, som blev vundet med 4-0 over Horsens.

Eller også er der den modbydelige version, hvor man hylder politimorderen Palle Sørensen, som skød og dræbte fire betjente i 1965 og derefter fik en livstidsdom.

AaB tog ingen chance og fik det fjernet fra tribunen.

»Vi tager skarpt afstand fra det her banner og budskabet på det,« siger klubbens midlertidige direktør Jesper Dalum til TV 2 Nord.

Her bliver det også oplyst, at det ikke er lykkedes at finde ud af, hvem der har fået banneret med ind på stadion, selv om overvågningen er kigget igennem.