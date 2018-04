Der blev ikke lagt låg på den store utilfredshed, da en række fans lørdag mødte op til protest under AaB’s træning på anlægget på Hornevej.

Under søndagens Superliga-kamp mod AC Horsens fortsatte det, da den nordjyske klub blev udsat for et regulært stemningsboykot af de ellers stemningsskabende supportere.

AaB-fansene havde aftalt, at man skulle være fuldstændig tavse i kampens midterste time. Kun det første og sidste kvarter fik hjemmeholdet støtte fra Vesttribunen.

Men utilfredsheden handler ikke kun om det overraskende pokalnederlag til FC Fredericia i sidste uge. Det handler i den grad også om sportsledelsen, herunder sportsdirektør Allan Gaarde.

»Set lidt i (et helikopterperspektiv, red.) kan det sagtens hævdes, at en femteplads måske er godt nok. Se på Aalborgs størrelse, AaB’s størrelse, lønbudgettet… Det kunne bare være bedre, når vi ser på hvilken økonomi, der er kommet ind, og de penge der er brugt,« siger talsmand Frederik Lange fra fanfraktioen Auxilia til Ekstra Bladet og fortsætter:

»Så er det bare skuffende at se den type fodbold, der bliver leveret. Og vi kan se spillere, der er hentet ind til mere end rimelige penge, der slet ikke gør nogen forskel og ikke spiller fast.«

»AaB har stolte traditioner. Hvor er jeres ambitioner?« Sådan står der på to af bannerne, som utilfredse AaB-fans holder op i søndagens Superliga-kamp mod AC Horsens. Foto: Henning Bagger »AaB har stolte traditioner. Hvor er jeres ambitioner?« Sådan står der på to af bannerne, som utilfredse AaB-fans holder op i søndagens Superliga-kamp mod AC Horsens. Foto: Henning Bagger

Frederik Lange undrer sig også over udvekslingen af trænere og det, han kalder for en holdningsændring af spillestilen.

Især fyringen af Lars Søndergaard har gjort rigtig ondt, fordi han ifølge talsmanden blev fyret på baggrund af, at han gik for meget på kompromis med AaB’s spillestil.

Men det gør cheftræner Morten Wieghorst absolut også, selvom han klarer målsætningen om en top seks-placering, påpeger Frederik Lange.

»Vi står ikke og forlanger fyring af Wieghorst, men der skal ske ting og sager, og vi er utilfredse med den generelle sportslige ledelse. Kampen mod FC Fredericia blev bare symbolet på, at der er noget galt,« siger Frederik Lange.

AaB fik genrejsning mod AC Horsens med en sejr på 2-0 på hjemmebane. Det var holdets første sejr i en måned.