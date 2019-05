Søndag tages der officiel afsked med AaB-ikonerne Rasmus Würtz og Kasper Risgård, når nordjyderne hjemme på Aalborg Portland Park tager imod AGF i det første af to playoff-opgør i kampen om at opnå adgang til Europa League-kvalifikationen.

Men måske opstår der indenfor overskuelig fremtid igen mulighed for at sige farvel til den populære duo. Til B.T. fortæller AaB's sportsdirektør Allan Gaarde nemlig, at man i klubledelsen leger med tanken om, at Kasper Risgård og Rasmus Würtz kan få en testimonial-match.

»Det er ikke noget, vi har annonceret endnu. Men sammen med dem har vi vendt muligheden. En eventuel kamp vil dog ikke blive afviklet på denne siden af sommerferien,« siger Allan Gaarde og tilføjer:

»Alt er i spil. Så hvilket format kampen vil blive afviklet under, og hvor den kommer til at foregå, er ikke på plads.«

Randers FC's Emil Riis Jakobsen (9) i kamp med AaB's Kasper Risgård (21) og Rasmus Wurtz (8) i Superliga-kampen mellem Randers FC og AaB 22. april 2019. Foto: Bo Amstrup Vis mere Randers FC's Emil Riis Jakobsen (9) i kamp med AaB's Kasper Risgård (21) og Rasmus Wurtz (8) i Superliga-kampen mellem Randers FC og AaB 22. april 2019. Foto: Bo Amstrup

Rasmus Würtz bekræfter nyheden.

»Vi har kort talt om det. Både Risgård og jeg synes, det kunne være sjovt, men skal idéen realiseres kræves, at der er bred opbakning omkring den,« siger han.

I første omgang får AaB's supportere chancen for at sige farvel til vetaranduoen søndag.

Umiddelbart efter slutfløjtet af kampen mod AGF, vil der på grønsværen ikke blot blive taget afsked med Rasmus Würtz og Kasper Risgård, men også med Kasper Pedersen, Michael Lansing og Philipp Ochs, der heller ikke fortsætter i AaB efter indeværende sæson.

Kasper Risgård og Rasmus Würtz i aktion for AaB i en kamp mod Randers FC. Foto: Bo Amstrup Vis mere Kasper Risgård og Rasmus Würtz i aktion for AaB i en kamp mod Randers FC. Foto: Bo Amstrup

Efter denne seance inviterer Rasmus Würtz og Kasper Risgård alle interessede til afskedsreception i Aalborg Stadionhal, hvor det bil være muligt at hilse på dem, købe øl og vand samt se et liveinterview med de to klublegender.

»Vi synes, de fortjener en værdig afsked. Der bliver dog ikke noget med, at vi fremadrettet vil frede deres respektive trøjenumre (8 og 21, red.). Det gjorde vi i sin tid med Torben Boyes 12-tal. Men fortsætter vi ad samme spor, vil vi på et tidspunkt løbe tør for numre,« siger Allan Gaarde med smil på læben.

Vinderen af de to opgør mellem AaB og AGF sikrer sig adgang til endnu en Europa League-kvalifikationskamp.

Men først når vinderen af denne, har duelleret med nummer fire i Superligaens mesterskabsslutspil, kender man navnet på den klub, der i efteråret skal repræsentere Danmark.