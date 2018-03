Med fem minutter igen af 1-1-kampen mellem AaB og AC Horsens på Aalborg Portland Park blev Wessam Abou Ali skiftet ind til sin debut.

Den 19-årige AaB-angriber fik dermed nogle essentielle minutter i en kamp, der var central i kampen om top-6. Træner Morten Wieghorsts valg om skifte ham ind mod Horsens glæder debutanten.

»Det viser, at han stoler på mine evner. Det er fantastisk, når jeg har arbejdet hårdt for det, og det så giver pote. Men jeg er selvfølgelig ærgerlig over ikke at få tre point,« siger Wessam Abou Ali.

I kampens døende minutter fik AaB et frispark. Her var det til manges overraskelse debutanten, som samlede bolden op og tog sparket.

»Det er nok lidt specielt, men det fik jeg ordre på inden indskiftningen. Jeg skulle sparke, hvis vi fik frispark på kanten af feltet.«

Dog endte bolden i muren.

»Jeg blev desværre lidt nervøs derinde. Men uanset hvad skal jeg have mere kvalitet på sparket.«

Morten Wieghorst troede også på sin unge angriber, da AaB jagtede de tre point, som havde sendt dem op på femtepladsen.

»Han har kvaliteterne til at sparke bolden ind. Det har jeg set masser af gange på træningsbanen. Desværre ramte han den ikke i øjeblikket, men det var det værd,« siger Wieghorst.

Han vil dog ikke forholde sig til Wessam Abou Alis muligheder for en startposition på et AaB-hold, hvor angriberne sjældent scorer mål.

»Han har fået debut nu, og vi følger ham tæt. Men vi skal ikke snakke om startpositioner nu. Vi har rigtig gode angribere, og så kan vi bruge ham som indhopper. Han skal nok få flere indhop, men mere behøver vi ikke at snakke om,« siger AaB-træneren.

Wessam Abou Ali fik i starten af februar en fireårig aftale med AaB.

