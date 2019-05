Søndag eftermiddag tager Rasmus Würtz og Kasper Risgård afsked som AaB-supporterne, når de på Aalborg Portland Park i Superligaens playoff om adgangsbillet til efterårets Europa League-kvalifikation møder AGF.

»Ganske vist har de i denne sæson ikke fået lige så meget spilletid som tidligere, men begge er dybt professionelle i deres tilgang til sporten og vil helt sikkert blive savnet. Ikke mindst på den baggrund har vi i foråret været i dialog med dem om fremtidig ansættelse i såvel vores sportslige som kommercielle afdeling. Som jeg ser det, vil begge være interessant at tilknytte. Både nu og i fremtiden,« siger AaB's sportsdirektør Allan Gaarde.

Mens Kasper Risgård i indeværende sæson har spillet sammenlagt 806 minutter, står Rasmus Würtz noteret for at have spillet 94 minutter mere.

»Samlet set har sæsonen indtil videre været en smule skuffende. Havde vi i vores sidste grundspilskamp vundet med et mål mere over AGF, ville vi have kvalificeret os til mesterskabsslutspillet. Nu endte vi i stedet i nedrykningsslutspillet, og flere af kampene i dette, var en skuffelse for os,« siger Rasmus Würtz.

Kasper Risgård og Rasmus Würtz i aktion for AaB i en kamp mod Randers FC. Foto: Bo Amstrup Vis mere Kasper Risgård og Rasmus Würtz i aktion for AaB i en kamp mod Randers FC. Foto: Bo Amstrup

Blå bog Kasper Risgård

Født: 4. januar 1983 i Aars

Højde: 182 centimeter

Ægtestand: gift med Julie og far til Selma (5 år) og Sebastian (8 år)

Uddannelse: international handel og marketing på erhvervsakademiet i Aarhus

Klubber: AaB (2002-2009), FC Nordjylland (2009), Armenia Bielefeld (2009-2010), Panionios (2010-2011), Silkeborg IF (2011-2013), AaB (2013-2019)

Landskampe: 3 kampe på U20-landsholdet Rasmus Würtz

Født: 18. september 1983 i Skive

Højde: 179 centimeter

Ægtestand: gift med Dorte og far til Vilma (3 år) og Alfred (8 år=

Uddannelse: serviceøkonom

Klubber: Skive IK (2000-2002), AaB (2002-2007), FC København (2007-2009), Vejle BK (2009), AaB (2009-2019)

Landskampe: 12 kampe på A-landsholdet - herudover blandt andet 29 kampe på U21-landsholdet

Kasper Risgård giver Rasmus Würtz ret.

»Vi ville gerne have været i top-6, hvor jeg synes, vi som klub og hold hører til. Men vi må erkende, at vi på hjemmebane ikke har været dygtige nok. Hvad angår mig selv, fik jeg en fin start på sæsonen, og fik også scoret nogle mål. Siden er jeg røget længere og længere væk fra holdet. Men heg må erkende, at min niveau ikke, hvad det har været. Det har været skuffende ikke at spille, men jeg forstår årsagen. Der er nogle, der har overhalet mig,« siger Kasper Risgård.

Han var i 2014 med på det AaB-hold, der både vandt det danske mesterskab og pokalfinalen.

»Siden er det gået nedad bakke for AaB. De seneste år har resultat- og spillemæssigt ikke været på niveau med det, AaB gerne vil være kendt for,« siger Kasper Risgård.