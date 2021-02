Jores Okore er tæt på en afsked med AaB.

Fredag kunne B.T. fortælle, at aalborgenserne er i dialog med Changchun Yatai om et salg, og det kan lade sig gøre, fordi det kinesiske marked modsat det europæiske fortsat er åbent.

Søndag aften hev AaB et point hjem fra Brøndby Stadion - uden Okore i truppen - og efterfølgende stillede sportschef Inge André Olsen op til B.T.s spørgsmål om Jores Okore og en ny, offensiv spiller i Ruben 'Rufo' Herraiz, der søndag kom til Danmark.

»Vi har en spiller på plads i løbet af en dag eller to. Der kan måske også være nogen, som skal sælges,« siger Inge André Olsen.

Okore er på vej til kinesisk fodbold.

Bliver det Okore?

»Det har jeg jo sagt i mange uger nu, at det er planen. Der er interesse for ham, og vi arbejder godt sammen med ham for, at det faktisk skal blive til en transfer nu.«

Vi har skrevet om den kinesiske klub?

»Sikkert. I har skrevet om det. Altså, man skal ikke være raketforsker for at se, hvilke markeder der er åbne, og Kina er jo et af dem, ligesom Rusland er det.«

Er du i forhandlinger, eller er der endnu ikke kommet et bud?

»Vi ved, at der er en stærk interesse, og så får vi at se, hvad de næste dage giver os. Der er kommunikation med både klub, agent og spiller. Jeg har en betinget tro på, at det kan blive en positiv sag for Jores, men man ved aldrig, så længe der ikke er skrevet noget under, eller spilleren ikke er på plads med bestået medicinsk test. Så kan der ske meget,« lyder det fra Inge André Olsen.

En sportschef i Superligaen, der slet ikke er færdig med transfervinduet.