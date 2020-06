FC København flirtede kraftigt med Lucas Andersen for et år siden, men de kan nok godt glemme at komme tilbage.

For mens AaB-profilen i sommeren 2019 selv sagde nej til FCK ifølge Nordjyske, er det denne gang sportschef Inge André Olsen, der lukker for en sådan mulighed.

»Jeg har stor respekt for FCK og synes, at det er et godt hold, men jeg oplever også, at vores spillere har ambitioner om at komme længere sydpå i Europa end til København, selvom FCK er en stor klub og gør det godt i de europæiske turneringer. Når det kommer til Lucas Andersen har vi nok alle et fælles mål om, at han skal skifte til en rigtig stor klub, når tiden er til det,« siger Inge André Olsen til B.T.-podcasten Transfervinduet.

FC København ledte for et år siden efter en afløser for Robert Skov. Det endte med at blive spanske Pep Biel fra Zaragoza, og siden Inge André Olsen trådte til i det nordjyske i april, har der heller ikke været nye forespørgsler fra FC København.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Det har ikke været et tema eller aktuelt med FCK, efter jeg kom til. Hvis Lucas kommer og spørger mig, vil jeg helt klart arbejde på en helt anden hylde, end at han skulle sælges til Danmark. Men det har som sagt ikke været et tema. Jeg mener, at Lucas skal spille i en stor klub udenfor Danmarks grænser, hvis det kun var op til mig,« siger sportschefen.

Det er altså en del af planen, at Lucas Andersen skal sælges videre fra AaB. Og gerne til en stor udenlandsk klub, hvis det står til sportschefen. Men ikke lige nu.

»Der kan ske ting i fodbold, som vi ikke har kontrol over. Der kan komme store klubber og lægge store penge på bordet, som gør, at vi alle må sætte os ned og overveje det. I udgangspunktet ønsker vi at beholde Lucas i hvert fald et år frem. Han skal fortsætte med at være den bedste spiller i Superligaen og score mål og lave assist og komme ind på det danske landshold,« siger Inge André Olsen.

Den sidste del er vigtig, for Lucas Andersen er lige nu en profil i Superligaen. Og han ønsker altså at blive en del af landsholdet, hvilket han også tidligere har sagt. Planen er altså klar i det nordjyske.

»Jeg snakker ofte med Lucas. Jeg synes, at Lucas er en helt fantastisk fodboldspiller, og jeg har ikke set nogen som ham de seneste år i Skandinavien. Lucas og jeg snakker præcis om den plan. Vi har et EM næste sommer her i Danmark, og det er noget, der betyder rigtig meget at være med til. Det er et stort mål,« siger Inge André Olsen.

