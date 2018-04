Jores Okore så rødt mod Brøndby - i overført betydning og bogstaveligt talt.

AaB-anføreren havde således en særdeles sløj dag på kontoret, som sluttede med, at han i kampens døende sekunder fik direkte rødt kort for at sparke til Brøndbys Jan Kliment i AaB's 0-3-nederlag.

Se BTs karakterer: Brøndby med magtdemonstration i Aalborg

Nu fortæller Okore, hvad der gik gennem hans hoved, da han fulgte en grov tackling fra Jan Kliment op med at sparke til angriberen, da de begge lå i græsset efter tacklingen.

»Han kommer og tackler mig bagfra og giver mig en albue i hovedet, så selvfølgelig er jeg frustreret, og dumt nok så reagerer jeg på det,« siger den tidligere FCK’er til TV3 Sport.

Han mener, at det røde kort var helt i orden:

»Jeg reagerer og sparker ud efter ham, så desværre ja. Jeg skal være klogere. Det var en tough dag på kontoret, så det var dumt af mig. Men det var pisseirriterende af ham, at være så aggressiv og prøve at skade mig,« siger Okore til TV3 Sport.

