OB spillede en god første halvleg og skabte her den 2-1-sejr, der sender klubben længere væk fra nedrykning.

OB fik fredag aften en forrygende indledning på forårssæsonen i Superligaen. På udebane mod Viborg FF vandt fynboerne årets første kamp med 2-1.

Over vinteren er de to tidligere assistenttrænere Jakob Poulsen og Søren Krogh blevet ansat som permanente cheftrænere i henholdsvis Viborg og OB, og det var sidstnævnte, der havde sat sit hold bedst op.

OB var i langt størstedelen af kampen et nøk bedre end værterne, som særligt defensivt så ud til at løbe skævt af hinanden flere gange.

Sejren til OB betyder, at fynboerne kryber forbi Viborg i stillingen. Klubben er nu på syvendepladsen med seks point til nedrykningsstregen, mens Viborg er skubbet ned som nier.

Opgøret blev sparket i gang med røg og damp. Bogstaveligt talt. Allerede et halvt minut efter at have fløjtet op måtte dommeren fløjte af igen.

En røgsky bevægede sig fra hjemmeholdets mest inkarnerede fans i den ene ende af stadion ind over grønsværen, og bolden forsvandt i tågen.

Da røgen var forduftet, fik vi gang i en hæsblæsende første halvleg, hvor OB var et niveau over værterne. Særligt Rami Al-Hajj var i hopla, og efter 11 minutter var han medarkitekt bag forårets første fuldtræffer.

Svenskeren kombinerede flot med Bashkim Kadrii, som sparkede bolden mod mål, hvor den nye Viborg-keeper Nico Mantl lod bolden slippe mellem benene og ind over stregen.

Viborg kom derefter lidt bedre med, og efter 23 minutter kom udligningen. Nigel Thomas lagde bolden fladt ind foran mål, hvor Anosike Ementa kom først og vinklede den i nettet.

Men OB var bedst mod viborgenserne, som ikke skabte en eneste chance ud over målet. Og efter 34 minutter kom gæsterne i front igen.

Og igen var det Rami Al-Hajj, der boltrede sig. På højrekanten tog han bolden flot med i et kontrastød og spillede den frem til Louicius Don Deedson, der efter at have rundet Jean Manuel Mbom scorede sikkert til 2-1.

Anden halvleg blev en mere åben slagudveksling, hvor bolden flyttede sig fra ende til ende nærmest konstant, uden at de to mandskaber specielt ofte formåede at gøre det farligt.

Bashkim Kadrii stod bag det bedste forsøg efter pausen, da han sidst i halvlegen brød igennem og skubbede bolden forbi Nico Mantl. Bolden blev dog sparket væk, lige før den trillede over stregen.

Først til allersidst formåede Viborg at lægge et betydeligt pres ned over OB'erne, og det gav nogle fine chancer - men ingen mål.

/ritzau/