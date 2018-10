OB har efter en turbulent start på superligasæsonen igen fundet fodfæste.

I dag skal de så spille en af sæsonens på papiret sværeste kampe ude mod Brøndby. Cheftræner Jakob Michelsen konfronteres her med syv teser, ligesom han sætter ord på sæsonen indtil videre.

OB har Superligaens for tiden stærkeste defensiv?

»Vi har én af Superligaens stærkeste defensiver. Nu bruger vi ikke så meget tid på at sammenligne os med andre, men jeg synes, at vi er blevet stabile og har fået bedre styr på vores struktur i forhold til starten af sæsonen, hvor modstanderne kom for let til store chancer.«

Uden Grytebust i målet ville OB ligge sidst i Superligaen?

»Det er jeg bestemt ikke enig i. Selvom Grytebust er Superligaens bedste målmand – eller en af dem - så er det ikke fordi, han har haft så mange kampafgørende redninger i år. Som vores kampbilleder har set ud, tror jeg ikke, vi havde fået færre point uden ham.«

Du er villig til at sælge pokalturneringen for en plads i top seks?

»Jeg håber, vi kan lykkes med begge. Men der er tre store klubber i Danmark - og derfra er der så en masse klubber, blandt andet OB, der kæmper om fjerde til niendepladsen. Selvfølgelig skal vi jagte top seks, og det vil være en skuffelse, hvis vi ikke kommer med. Det betyder også, at vi skal lave rigtigt mange point i anden halvdel af turneringen med tanke på vores dårlige start (ét point i de første fem kampe, red.).«

OB ligger ikke der, hvor spillet ellers har været til?

»Det er jeg meget enig i. Jeg synes, at spillet gør, at vi burde have flere point. Også væsentligt flere point. Vi har manglet kvaliteten i de afgørende situationer, og i starten af sæsonen skulle vi bruge flere store chancer for at lave ét mål kontra modstanderne.«

Du nåede i sæsonstarten at blive nervøs for din position i klubben?

»Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg er helt bevidst om, at ens job er til diskussion, når man taber for mange kampe. Men det har jeg ikke oplevet, at det var i Odense. Men i bund og grund hverken bør eller skal jeg bruge tid på, hvorvidt jeg har et job i morgen eller skal på en betalt ferie. Det er jo ude af mine hænder.«

Mathias Jørgensen. Foto: Henning Bagger Vis mere Mathias Jørgensen. Foto: Henning Bagger

Mathias Jørgensen har potentialet til at blive Superliga-topscorer næste sæson?

»Mathias Jørgensen har et stort potentiale, men vi skal også huske på, at drengen kun er 12 år gammel - og vel næsten kunne spille ynglingefodbold. Han har nogle rigtig spændende spidskompetencer. Han har jo en helt fabelagtig speed, der er i international topklasse. Uden at have tal på det, tror jeg, at han må være den hurtigste mand i Superligaen. Men han har stadig en masse ting, han skal lære, og det er heldigt nok - for ellers spillede han ikke i OB.«

Du parkerer bussen, når I møder Brøndby?

»Det gør jeg ikke. Det kan være, at vi bliver presset til det, men det er ikke hensigten. Vi tager til Brøndby Stadion for at gå efter sejren. Vi ved godt, at det bliver svært, og at Brøndby er et fantastisk hold, der vel egentlig har forstærket sig, siden de var millimeter fra at vinde guld sidste sæson. Vi vil selvfølgelig altid være kompakte, det er der, vores styrker ligger, men det kan sagtens være højt på banen. Vi vil også gerne være på bolden og spille direkte. Det kommer vi også til på mandag. Vi vinder ikke, hvis vi stiller os ned i 90 minutter.«