Aab dominerede i store perioder mod Hobro, men sejren udeblev.

I stedet måtte nordjyderne tage til takke med et point efter 1-1.

Med det uafgjorte resultat og de resterende kampe henover weekenden i Superligaen indtager Aab lige nøjagtig den vitale sjetteplads, der indlæser en adgangsbillet til det eftertragtede slutspil.

Men intet er sikkert. Og med to resterende runder og få point mellem otte hold er alt pivåbent. B.T. har taget temperaturen på Aab's nuværende situation og stillet cheftræner, Jacob Friis, syv af de skarpe. .

I havde dominans mod Hobro, men havde problemer med at putte bolden i mål. Vækker det bekymring?

»Nej, det gør det ikke. Det havde bekymret mig, hvis vi derimod ikke fik tilspillet os nogle chancer. Men jeg synes, vi var så dominerende, og det spiller også ind.«

Hvem er det så, I sætter jeres lid til at score mål?

»Vi har en stor tillid til Tom van der Weert, Lucas Andersen, Kasper Kusk og Rasmus Thellufsen. Det er dem, vi starter med, og de har også vist, at de er garant for mig mål. Jeg er sikker på, at de nok skal score mål. Mod Hobro var det selvfølgelig ærgerligt, at det ikke lykkedes - omvendt var det også ærgerligt, at Hobro fik scoret. Men sådan er fodbold.«

Spiller holdet, som du gerne vil have i øjeblikket?

»Det er forskelligt fra kamp til kamp, men generelt ser jeg gode tegn. Vi skaber chancer og forhåbentlig giver det mål nok. Men vi er stadig ikke helt dér, hvor vi gerne vil være. Vi skal forsat have lagt nogle lag på vores spil - med og uden bold.«

»I spillet uden bold skal vi være mere fremme i forsvaret og dermed blive bedre i presspillet. Det håber vi giver noget brud på bolden, som giver flere erobringer, hvilket skal skabe ubalance i modstanderens spil.«

»Med bolden vil vi fortsat være målsøgende. Derfor arbejder vi på at skabe noget kendelighed i vores spil, som handler om faste aftaler og systematisk spil. Det skulle gerne give noget tryghed, men også at vi foretager de rigtige valg, så det ikke bliver tilfældigt, hvor i stedet er afhængige af individuelle valg. Alt dette arbejder vi på til træning, men vi ved også, det tager tid.«

Så du vil ikke sige, I viser top 6-format lige nu?

»Jo, indimellem. Men jeg erkender også, at vi har vores udfald. Vi har før spillet kampe, hvor det har været som en ørkenvandring at score mål, hvilket har givet trælse resultater. Så jeg er glad for, at vi for tiden lægger tryk på modstanderen og har evnen til at spille sig helt frem til afslutninger.«

I ligger lige med FC Nordsjælland, og tre hold puster jer lige i nakken i kampen om slutspillet. Er der derfor et pointantal, som I minimum bør sikre jer i de to sidste spillerunder for at nå slutspillet?

»Jeg har ikke siddet med lommeregneren og lavet alverdens beregninger, men det er klart, der er mange scenarier. Vi kan tales ved på søndag klokken 17.30 inden mødet med Brøndby - så er vi allerede lidt klogere. Men jeg håber, at vi med fire eller seks point kan slutte i top 6. Men igen, der kan ske meget, så vi må se tiden an.«

Søndag gælder det så Brøndby, som for tiden lukker mange mål ind. Er det noget, I har fokus på inden søndag?

»Vi har ikke udelukkende fokus på specifikke ting. Specielt ikke efter, de har fået ny træner. Vi kigger på, om de har ændret deres spil, og hvordan deres seneste kampe har forløbet. Men det er klart, at vi har altid troen på, at vi kan skabe de fornødne chancer - også mod Brøndby.

Nu satte I point til mod Hobro, som rangeringsmæssigt er dårligt af jeres tre sidste modstandere. Har I råd til at tabe på søndag?

»Umiddelbart tror jeg ikke, vi kan tåle at tabe på søndag. Så kan løbet, måske, være kørt. Men altså... Det er svært at sige, for som jeg sagde før, kan der ske en masse ting, før jeg kan lægge hovedet på blokken. Det kommer jo også i høj grad an på andre resultater.