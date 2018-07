Det er sommer, det er sol, og det er atter tid til Superliga.

I anledningen har B.T. Sport med både seriøsitet og et kækt glimt i øjet fanget FC Midtjyllands Marc Dal Hende til syv skarpe.

I går ind til sæsonen som forsvarende mestre. Hvor ser du i står i forhold til FCK og Brøndby?

»Det er altid svært at sige i starten. Træningskampene giver et billede, men man ved det aldrig helt, før det rigtig går i gang. Vores trup er ikke blevet dårligere siden sidste sæson, hvor vi vandt guld, så jeg tror, vi bliver ligeså uhyggelige hvis ikke mere i år. Men specielt FCK har virkelig været ude og spille med musklerne, kan man se. Jeg tror, de kommer godt afsted, og man ved også, Brøndby kommer til at gøre det godt. Jeg tror også, FC Nordsjælland kommer med i kapløbet, og jeg tror det bliver endnu tættere end sidste år. Det bliver fedt, og vi glæder os til at komme i gang.«

Sidste forår og i starten af sommeren gik der snak om, hvorvidt Jess Thorup var fyringstruet. Hvordan var det at svare ’tilbage’ med et dansk mesterskab for både jer spillere og ham?

»Der er ingen tvivl om, det var sindssygt fedt for os alle sammen og specielt Jess. Det er det, der er så komisk i fodboldverdenen. Taber vi de første to kampe, skulle det ikke undre mig, at alle står og råber, at vi ikke har et godt nok hold, at den ene og anden skal fyres. Det må man leve med i fodboldverdenen. Der var også nogle eksperter, der var ude og sige nogle ting. Så er det ekstra sjovt, det er os, der står med pokalen. Det er noget, man kan lære af i fodbold – det er sort og hvidt, det vender lynhurtigt, og det skal man altid huske på som spiller. Der kommer op-og nedture, og sådan er det.«

FC Midtjyllands Marc Dal Hende med pokalen efter sejren og Danmarksmesterskabet i Alka Superliga mesterskabsspil kampen FC Midtjylland mod AC Horsens på MCH-Arena i Herning, 21. maj 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere FC Midtjyllands Marc Dal Hende med pokalen efter sejren og Danmarksmesterskabet i Alka Superliga mesterskabsspil kampen FC Midtjylland mod AC Horsens på MCH-Arena i Herning, 21. maj 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Synes du af og til, spørgsmålet om fyringer kommer lidt hurtigt?

»Det gør det helt sikkert. Over flere år kan man se nogle tendenser, men at man analyserer efter de første fem kampe i Superligaen er helt forrykt. Vi startede helt forfærdeligt sidste sæson, og allerede efter første kamp hvor vi taber 4-0 i Brøndby, tænkte alle, at det var helt skidt i Midtjylland. Og så er det os, der løber med det. Men det er jeres arbejde som journalister, og der skal man som spiller bare huske, at vi tænker mere langsigtet.«

Fakta Marc Dal Hendes top 3 Vi har bedt Marc Dal Hende give sit bud på, hvordan den kommende sæson af Superligaen slutter: 1. FCM

»Jeg tror, vi vinder igen. Hvis jeg kender Midtjylland ret, så er de villige til at investere igen og er villige til at prøve at sætte sig på tronen. Det synes jeg også, man kan se på transfervinduet – at truppen ikke bliver mindre. Der kommer mere og mere kvalitet til træning, så det virker som om, de prøver at ville være flagskibet. Og det er nu muligheden har været der, fordi specielt FCK ikke har været der.«



2. FCK

»Jeg tror så, FCK bliver toer. De har handlet så stærkt ind. Jeg tror, det bliver rigtig tæt. Jeg glæder mig til at se dem i omdrejninger. Jeg tror, de bliver gode.«



3. Brøndby

»Det er med deres spillestil. Jeg så på et tidspunkt nogen sige, de egentlig var nemme at læse, men det er bare så svært at spille imod det koncept. Det virker. Det var først til allersidst (i sidste sæson, red.), vi sådan fik knækket koden lidt. Det er rigtig svært at spille med det høje pres, de kommer i. Det er de dygtige til.«

Hvor stor en fiasko er det, hvis FCM ikke kommer i europæisk gruppespil?

»Det kommer lidt an på lodtrækningen. Vi går hundrede procent efter at komme videre, og gør vi det, så har vi rigtig gode muligheder for et europæisk gruppespil. Champions League bliver selvfølgelig rigtig svært med lodtrækningen, men Europa League skal vi simpelthen i år med den trup, vi har. Jeg vil gerne kalde det en kæmpe skuffelse, hvis vi ikke kommer i et europæisk gruppespil. Og kommer vi i Champions League, er det en rigtig, rigtig stor præstation. Vi er useedede og kan trække nogle gode hold, så det kræver også lidt held med det.«

Du scorede 11 mål sidste sæson. Nu er både Pukki, Santander og Sørloth væk. Hvor langt oppe på topscorerlisten ender du i den kommende?

»Hahaha. Jeg kan ikke huske, om jeg blev top ti sidste år (Dal Hende blev nr. 11, red.), så der er jeg allerede rykket tre pladser frem. Ej, jeg tror vores angribere bliver meget skuffede, hvis jeg igen kravler over dem. Det håber jeg ikke, sker for dem. Men jeg joker rigtig meget med herude, at jeg er klart den skarpeste, der er her, og de får en masse røg. Men jeg vil sige med de angribere vi har lige nu, vil det undre mig, hvis ingen af dem ender over 15 mål. Det er nogle gode drenge.«

Marc Dal Hende fejrer en scoring mod AGF tilbage i september. Foto: Henning Bagger Vis mere Marc Dal Hende fejrer en scoring mod AGF tilbage i september. Foto: Henning Bagger

Du sagde i et interview med Spillerforeningen, at i driller Jakob Poulsen med, at han har en krop som en tønde. Hvad bliver du selv drillet lidt med?

»Det ved jeg ikke, om jeg kan sige til dig. Men jeg kan i hvert fald sige, at min makker Janus Drachmann bliver drillet rigtig meget med, at han ikke har nogen røv. Det er ligesom et helt fladt bræt. Jeg har ikke noget, man kan drille mig med, jeg har det hele godt. Jeg bliver faktisk ikke drillet. Men du må rigtig gerne skrive det med Janus. Det er helt vildt, det er helt fladt som en død gammel mormor, haha. Han ved det godt, så han lægger sig bare fladt ned.«

Så der er slet ikke noget at sætte en finger på med dig?



»Overhovedet ikke. Det kører bare.«

Hvis du ikke må sige FC Midtjylland, hvilket hold forventer du så mest af i næste sæson?

»Der er jeg nødt til at sige FCK, fordi de har handlet, som de har. Det var en skuffelse sidste år. Jeg synes, de var gode i foråret men var så langt efter på grund af det dårlige efterår. FCK kommer til både i Superligaen og europæisk at gøre det godt og steppe op. Det er jeg ikke i tvivl om. De kommer til at kæmpe om mesterskabet med blandt andet os.«

Marc Dal Hende lægger ikke skjul på, at han er glad for at være i FC Midtjylland. Foto: Henning Bagger Vis mere Marc Dal Hende lægger ikke skjul på, at han er glad for at være i FC Midtjylland. Foto: Henning Bagger

Hvordan ser fremtiden ud for dig – hvor længe hedder det FCM?

»Det er svært at sige. Jeg har tre år tilbage i Midtjylland nu, så det er en lang kontrakt. Jeg har helt sikkert ambitioner om at komme ud på et tidspunkt og prøve at spille i en anden liga end Superligaen. Forhåbentlig skal jeg videre en dag, men det skal også være det rigtige tidspunkt. Jeg er sindssygt glad for at være i Midtjylland, og nu skal vi forhåbentlig i europæisk gruppespil. Det har jeg ikke prøvet endnu, så der er stadig meget, jeg gerne vil opnå. Men der er ingen tvivl om, jeg har ambitioner om at komme ud en dag, og jeg bliver jo kun ældre, så der skal ikke gå alt for længe. Det siger sig selv.«

FC Midtjylland møder i første runde AGF lørdag aften klokken 19 på hjemmebane. Kampen kan du følge live her på B.T. Sport.