Superliga-bolden ruller for fuld skrue. Mandag aften spillede fik AGF ét point med hjem fra Vejle efter 1-1 efter et brag af en kamp med flere brændte chancer.

B.T. Sport har derfor tirsdag sat AGF-kantspilleren Jakob Ankersen i den varme stol til '7 skarpe på Suppen'.

Hvilken følelse står du med her dagen derpå – skulle I have vundet?

»Set på første halvleg skulle Vejle have vundet, og set på anden halvleg skulle vi have vundet. På det punkt er uafgjort vel fair nok, men det indtryk, jeg sidder med nu, er, at vi havde de største chancer, også til sidst, hvor vi kunne have vundet kampen. Man sidder med en følelse af, at der var mere at hente.«

Føler du, I skal bruge for mange chancer på at score mål?

»Ja, det skal vi vel. Jeg kan kun tale for mig selv, men i kampen mod Nordsjælland har jeg selv nogle stykker, hvor jeg egentlig i bund og grund skulle have lavet flere end den ene. Jeg synes ikke, det som sådan er et problem, for vi kommer til chancerne, men vi skal begynde at sparke dem ind – ellers vinder vi ikke nogen fodboldkampe.«

Fakta '7 skarpe på Suppen' '7 skarpe på Suppen' er B.T. Sports faste format, hvor vi tager fat i en superligaprofil om en relevant begivenhed, detalje eller skæv vinkel. Konceptet er simpelt - det er 7 spørgsmål og 7 svar.

Din holdkammerat Kasper Junker fik meget kritik for brændte chancer – mener du, den er berettiget eller for hård?

»Næ, det er sådan, det er. Som angriber bliver man bedømt på mål, men vi holdkammerater ved, hvad Junker kan. Til træning har han set skarp ud. Jeg kan ikke fortælle, hvad der foregår i hovedet på ham, men han har i hvert fald min fulde tillid, og jeg er sikker på, når han først får prikket den første ind, kommer de. Det er bare at klø på. Det er den klassiske hul på bylden for at få sparket lidt selvtillid ind, og så kommer det fra ham.«

Kasper Junker (tv.) - her i aktion mod Vejle - har fået meget kritik for de manglende mål. Foto: Claus Fisker Vis mere Kasper Junker (tv.) - her i aktion mod Vejle - har fået meget kritik for de manglende mål. Foto: Claus Fisker

I har ikke vundet endnu – I har ikke tabt – hvilken følelse står man med oven på starten?

»Det er klart, at havde vi vundet de to første og tabt i går, så havde det set bedre ud pointmæssigt. Omvendt har vi givet os selv chancen for at vinde hver gang og har spillet noget fint fodbold. Vi er der, vi skal være fysisk. Nu skal vi bare have banket den rust af vores afslutninger, og så er jeg sikker på, der ligger meget og venter på os. Jeg tror også, hvis man har set alle tre kampe, at man har tænkt, det er et AGF-hold, der mener det seriøst. Når vi først rammer målet og får dem puttet ind, tror jeg også, vi kan blive rigtig farlige.«

Hvor stærkt føler du selv, AGF står?

»Jeg føler, vi står rigtig fint, selvom vi mangler at få tre point. Vi havde en stor udskiftning for et år siden, da jeg kom til, men nu har vi stort set beholdt den stamme, så folk kender hinanden meget bedre, og relationerne indbyrdes er 100 procent forbedret, fra da jeg kom. Det klinger altid hult, men jeg synes, vi spiller bedre, end vi har fået ud af det. Jeg synes også, man kan se på os, at vi ved, hvor vi skal løbe hen. Vi kender hinandens styrker.«

Jakob Ankersen (tv.) og AGF's cheftræner, David Nielsen. Foto: NORDE ERNST VAN Vis mere Jakob Ankersen (tv.) og AGF's cheftræner, David Nielsen. Foto: NORDE ERNST VAN

Kan du mærke et større pres denne her sæson for, at nu skal AGF levere?

»Ikke endnu i hvert fald. Jeg synes, vi er gode til at abstrahere fra det. Der er altid pres på en klub som AGF. De ser sig selv som en topklub, og vi ser det som en stor klub i Danmark. Det er klart, der er pres på. Jeg synes ikke, det er noget, jeg mærker ekstra, hvis nu vi for eksempel ikke lige får en sejr. Jeg synes, vi alle er gode til at tænke på næste kamp. Vi har som altid en kæmpe fangruppe, og det er en fornøjelse at spille på udebane i går (mod Vejle mandag, red.) og føle det som hjemmebane. Det lyder som en kliché, men de overdøvede Vejles fans med fuld skrald. Det er det, jeg mener med pres. Selvfølgelig er der pres på fra fansene, men det er ikke noget, som går mig på, eller jeg mærker i dagligdagen eller under kampe. Det er bare fedt at spille på et hold, hvor der er lidt en følelse af, at vinder man ikke, er man skuffet. Det kan jeg godt lide. Der er andre steder, hvor det er lidt ligegyldigt, om man vinder eller taber.«

Jakob Ankersen i aktion mod Vejle. Foto: Claus Fisker Vis mere Jakob Ankersen i aktion mod Vejle. Foto: Claus Fisker

Hvordan vil du vurdere truppen – føler du, den er stærk nok til at tage plads i top-6, eller mangler I lidt kræfter udefra?

»Det er jo ikke op til mig at vurdere, men det er klart, at hvis vi får nogle skader på bestemte pladser, ser vi da lidt tynde ud. Det medgiver jeg. Men jeg kender ikke noget til klubbens økonomi og planer for det. Jeg kan kun sige det for mig selv, og jeg synes, vi har en rigtig fin trup og en trup, der, hvis vi holder os skadesfri, sagtens kan komme i top-6. Omvendt så er jeg også klar til at byde nye velkommen, hvis det kommer.«