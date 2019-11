Brøndby IF vandt mandag aftens Superliga-kamp mod Silkeborg IF 1-0 takket være en scoring af Simon Hedlund.

Hermed hænger de på i toppen af Superligaen, hvor de ligger nummer tre efter FC Midtjylland og FC København.

1. Brøndby fik brudt jysk forbandelse

Efter tre nederlag på stribe - til FC Midtjylland, Esbjerg og Sønderjyske - lykkedes det endelig for Brøndby IF igen at vinde en kamp i Jylland. Indsatsen mod Silkeborg IF var dog ikke prangende. For selvom cheftræner Niels Frederiksens tropper stod overfor Superligaens suverænt svageste forsvar, fik de kun scoret en enkelt gang. Men de var også handicappet af, at topscorer Kamil Wilczek var karantæneramt.

Silkeborg-angriberen Ronnie Schwartz udgik af mandag aftens Superliga-kamp med en knæskade. Foto: Henning Bagger Vis mere Silkeborg-angriberen Ronnie Schwartz udgik af mandag aftens Superliga-kamp med en knæskade. Foto: Henning Bagger

2. Schwartz gik i sort

Han har i indeværende sæson scoret 10 gange for Silkeborg. En del tyder på, at Ronnie Schwartz ikke kommer til at lave flere inden Superligaen lukkes ned for vinteren om halvanden måned. Således udgik han i 34. minut med en knæskade. Endnu kendes omfanget af denne ikke. Men det forlød fra Silkeborg-lejren, at det kan være et ledbånd, der er blevet læderet. Tidligere i karrieren har Ronnie Schwartz pådraget sig en slem korsbåndsskade. Måske var det den, han tænkte på, da han med tårer i øjnene lod sig udskifte.

Silkeborg-angriberen Ronnie Schwartz forlod JYSK park med tårer i øjnene efter at have pådraget sig en knæskade. Foto: Henning Bagger Vis mere Silkeborg-angriberen Ronnie Schwartz forlod JYSK park med tårer i øjnene efter at have pådraget sig en knæskade. Foto: Henning Bagger

3. Brøndby-supportere kan feste

Der var i den grad gang i den i JYSK parks udebaneafsnit. Her præsenterede de festglade Brøndby-supportere en speciel ballon-tifo. Den var dog ikke uproblematisk eftersom en håndfuld kontrollører måtte bruge tid og kræfter på at fjerne affaldet umiddelbart før kick-off. Og så kan det diskuteres, hvorvidt Brøndby-supporternes historik er helt opdaterede. Således virkede det noget mærkværdigt, at de igen og igen sang »Vi er mestrene - Vi er mestrene«.