Randers FC og Brøndby IF satte punktum for første runde af den nye Superliga-sæson. Og på begge mandskaber var der foretaget interessante taktiske ændringer.

For Randers FC’s vedkommende var det et nyt systemskift, mens fem nye spillere hos Brøndby gav et fingerpeg om sølvvindernes svagheder og styrker forud for den kommende sæson.

1. 20-årige Joel Kabongo fik debut i midterforsvaret ved siden af Benedikt Röcker. En stor og stærk spiller, som, modsat Hjortur Hermannsson og Paulus Araajuri, har fart i fødderne. Det så man betydningen af i dagens kamp, hvor Röcker flere gange blev overløbet af Randers FC’ hurtige frontduo. Men på trods af Röckers erfaring og Kabongos speed gav den nye forsvarskonstellation foruroligende mange chancer væk, og der er i den grad plads til forbedringer.

2. Hvem skal erstatte Teemu Pukki? Svaret på det spørgsmål hedder formentlig Ante Erceg. Den 28-årige kroat var en evig trussel mod Randers-forsvaret. Han var energisk og i konstant bevægelse, og så indgik han godt i Brøndby-samspillet. Og så virker han som en kynisk afslutter med næse for mål, og han fik da også både scoret og lagt op til mål. En flot debut, som overskyggede angrebskollegaen Mikkel Uhre.

Brøndbys Ante Erceg har scoret til 1-0. Foto: Bo Amstrup Vis mere Brøndbys Ante Erceg har scoret til 1-0. Foto: Bo Amstrup

3. Thomas Thomasberg havde rystet taktikposen frem til dagens opgør. Den klassiske Randers FC-formation 4-4-2 var erstattet af en 3-5-2. Uden tvivl et forsøg på at dæmme op for Brøndby IF’s kompakte og gennembrudsstærke midtbane. Og taktikken lykkedes faktisk i store dele af kampen, hvor dybe stikninger til hurtige Marcus Mølvadgaard og Saba Lobzhandize kastede mange store chancer af sig. Spørgsmålet er, om den nye 3-5-2 får genvalg i de kommende kampe?