Ingen over - ingen ved siden af Kamil Wilczek.

Superligaens bedste målræv scorede endnu engang søndag aften - endda to gange - da Brøndby uden de store problemer besejrede Lyngbys oprykkere med 3-0.

De blå-gule spillede en flot kamp på udebane. Måske sæsonens bedste. Og igen strålede holdets profiler, Kamil Wilczek og Dominik Kaiser.

Men der var også en gammel kending, der strålede i det nordsjællandske. Hans 'genkomst' er én af tre ting, vi lærte af en imponerende Brøndby-sejr.

Kamil Wilczek jubler efter scoring under superligakampen mellem Lyngby Boldklub og Brøndby IF spillet i Lyngby, søndag den 20. oktober 2019.

1. Niels Frederiksen har fundet sit system

Han spillede 3-5-2 mod FC København for to uger siden. Søndag aften gjorde han det igen. Brøndby-træner Niels Frederiksen har sadlet om, når det handler om, hvilket system han praktiserer. Og konklusionen er klar: Indtil videre virker det. Spillernes kvaliteter kommer bedre til deres ret, når eksempelvis Anthony Jung kommer længere frem på banen, eller Josip Radosevic og Andreas Maxsø har flere legekammerater på henholdsvis midtbanen og i midterforsvaret. Søndag i Lyngby fik Niels Frederiksen det til at handle om spillernes kvalitet. Og her var Brøndbys spillere bare bedre end Lyngbys.

2. Mukhtar er på vej tilbage!

Fantastiske Kamil Wilczeks evne til at score mål er ingen hemmelighed, så lad os i stedet kigge mod en anden Brøndby-spiller. Til vinter er han væk, men noget kunne tyde på, Hany Mukhtar har planer om at blomstre i Brøndby-trøjen én gang til, inden han krydser Atlanten. Den dygtige tysker, der fra nytår spiller i amerikanske Nashville SC, ligner en mand, der er ved at genfinde i hvert fald lidt af den spillelyst, der for halvanden års tid siden gjorde ham til en af de absolut bedste spillere i Superligaen. Mukhtar var boldsikker, kreativ og hurtig i både tanke og handling i Lyngby. Fortsætter det, kan Brøndby og Niels Frederiksen få rigtig meget glæde af ham, inden han skifter Alex Nyborg Madsen ud med Elvis.

3. Brøndby kan allerede have Mukhtars afløser på plads

Han skal øve sig lidt på sine afslutninger. Nej, han skal øve sig MEGET på sine afslutninger. Men der er krummer i Rezan Corlu. I dag spiller han i Lyngby, men den offensive midtbanemand er ejet af Brøndby. Til sommer udløber hans lejekontrakt nord for København, og så kan det jo være, han skal hentes en tur ud på Vestegnen. Corlu mangler stadig lidt, men har har både teknikken og hurtigheden til på sigt at blive en faktor i Brøndby. Hvis det altså er meningen, at den tidligere Brøndby og Roma-skal hentes til vestegnen fra Lyngby, der har en købsoption til rådighed.