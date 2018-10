Paul Onuachu blev hattrickhelt, da FC Midtjylland lørdag slog FC Nordsjælland med 4-1.

Kampen var samtidig Kenneth Andersens første som cheftræner for midtjyderne, der ikke så ud til at være præget af Jess Thorups farvel.

Men hvad lærte vi fra opgøret på Farum Park? Her er tre ting, vi lærte.

1. Han er god - rigtig god

Paul Onuachu har længe bevist, at han er en stor profil for ulvene. Lørdag var bestemt undtagelse, og den brølstærke nigerianer stod således for et hattrick. Onuachu vinder stort set alle sine dueller, og når han så finder målstøvlerne frem, som tilfældet var på Farum Park, så må man altså bare lette hatten. Paul Onuachu er utrolig vigtig for midtjydernes spil, og så er han tilmed brandvarm foran mål. Han var ikke synlig i alle 90 minutter, men han står præcis, hvor han skal. Derfor fik han da også et 9-tal i B.T.s bedømmelse af kampen, og spørgsmålet er derfor, hvor længe de kan holde på ham i Herning, hvis han fortsætter på den måde. Sørloth kom ham i forkøbet sidst, men mon ikke han er ved at være klar til at blive skudt afsted som den næste.

2. Barcelona-light?

1-4 mod FC Midtjylland på hjemmebane er ikke ligefrem imponerende, men resultatet afspejler heller ikke helt kampens forløb. FC Nordsjælland spillede i store perioder lige op med de danske mestre, men skarpheden på den sidste tredjedel manglede. Alligevel fik man i glimt et hav af flotte pasninger at se, og når Mikkel Rygaard med én aflevering skiller midtjyllands ellers stærke defensiv ad, og Jonathan Amon efterfølgende kan slå assisten ind til Donyouwh, så får man små tanker om noget, der minder om Barcelona. Det er dog for sjældent, at de mange flotte afleveringer kaster noget af sig, og Kasper Hjulmand kan derfor heller ikke være tilfreds med at tabe 1-4 på hjemmebane.

3. Bestået debut

Der var mange, der fik panderynkerne frem, da det blev klart, at Jess Thorups afløser skulle være ungdomstræneren Kenneth Andersen. Det var ikke ligefrem et velkendt navn uden for Herning. Lørdag fik han så sin debut som cheftræner for Ulvene, og hvis Kenneth Andersen var til eksamen, så bestod han i opgøret mod FC Nordsjælland. Og selvom det længe var meget et meget lige opgør, så blev de purunge Nordsjælland-drenge spist af den store stygge ulv. Og det må må flokkens nye far, Kenneth Andersen, være tilfreds med. Flot debut af den nye træner!