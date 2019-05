Det lignede længe den totale fiasko for Brøndby, da Randers FC fra starten anden halvleg scorede til 2-0 i den direkte kamp om Europa.

Men de blå-gule ville det anderledes og en utrolig flot halv time var nok for Martin Retovs tropper, der tromlede over nordjyderne og sikrede sig en 4-2-sejr og en plads i Europa til næste sæson.

1. Reddet på målstregen

Det er ikke meget, der er gået Brøndbys vej i denne sæson, og undervejs så det bestemt også ud til at blive en en sæson direkte til skraldespanden. Brøndby virkede tøvende og vaklende i begyndelsen, og da de fra anden halvlegs start kom bagud 2-0, så det for alvor sort ud.

Men det var, som om at nok skulle være nok for de blå-gule. For nok har sæsonen været kaotisk og skuffende med en fyret træner, en tabt pokalfinale og en misset tredjeplads. Men pladsen i Europa SKULLE i hus, og selvom det tog tid, før de for alvor vågnede, så nægtede Martin Retovs tropper at ende sæsonen i den totale fiasko. Offensiven virkede pludselig skarp og så fuld af energi, at de kørte gæsterne midtover. Forvandlingen var tydelig for alle, og på 17 minutter gik de fra slukøret til slet ikke at kunne sidde stille.

2. Nordjyderne tabte pusten

Randers FC var sekunder fra slet ikke at stå i den afgørende kamp om en europæisk plads, og de var da også undertippede inden opgøret på Brøndby Stadion.

Men fra kampens begyndelse var nordjyderne gode i deres boldomgang og var konstant en trussel i Brøndbys felt. “Hestene” galoperede derudaf, og efter 2-0 scoringen i starten af anden halvleg, begyndte det at lugte af Europa. Men derfra gik hjemmeholdet et gear op, mens Randers FC blot tog imod. Den første time var stor for Thomasbergs mandskab, men derfra var det Brøndby, der sad på løjerne.

3. Respekt Retov, men...

Evalueringen af Martin Retovs tid som cheftræner kom meget ned til fredagens opgør. Blev det til et nederlag ville ord som 'nedtur' og 'fiasko' være mere end dækkende for en klub, der har et noget andet selvbillede end nul titler og ingen europæisk deltagelse.

Men Brøndbys sidste halve time var intet mindre end fremragende, og det må være en stor lettelse for Martin Retov, der trods alt fik sikret klubben en europæisk plads til næste sæson. For selvom det formentlig ikke er nok til, at han beholder jobbet, så ender klubben altså med at nå ét af sine store mål for sæsonen.