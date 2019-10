Rødt kort, chok-scoringer, flotte mål og et vildt comeback.

Brøndby IF's 5-2-sejr over Randers FC havde alle ingredienserne, som er en subtop-kamp i Superligaen værdigt. Herunder er tre ting, vi lærte fra 'kampen om tredjepladsen'.

1. Vild vildere Wilczek

I Bayern München har de Robert Lewandowski - i Brøndby IF hedder den polske angriber, som bare scorer og scorer - og lige scorer lidt mere - i nærmest hver eneste kamp selvfølgelig Kamil vild vildere Wilczek. Den mand er født til at lave mål, og har med sine to mål mod Randers FC nu kun scoret et ligamål færre i Brøndby-trøjen end selveste Ebbe Sand.

Fortsætter 31-årige Wilczek sin vilde målstime i denne sæson, hvor det er blevet til 14 fuldtræffere, så må der opkaldes en tribune efter ham - eller i det mindste en sponsorlounge. Det kræver dog nok, at polakken lever op til den troskab, han har sværget til klubben, og dropper alle eventuelle planer om et lukrativt vinterklubskifte. Dumt rødt kort i slutminutterne dog.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

2. Hvorfor er alting så ufedt i hovedstaden for Thomasberg?

»Det er hver gang, vi kommer her over til hovedstaden, så er dommerne imod os.« Nogenlunde sådan lyder klichéen om Randers FC-træner Thomas Thomasberg og hans evige fortvivlede udsagn over at føle, at hans jyske hold konstant bliver bortdømt i kampe i Parken og på Brøndby Stadion.

Således var han også ude af sig selv over dommer Jens Maaes udvisning af målmand Patrik Carlgren, og han råbte og skreg og sendte fagter op i luften på sidelinjen. Imens havde fodboldfans de sociale medier en fest over synet af endnu et Thomasberg-i-det-felt-show. Det røde kort var i øvrigt helt på sin plads efter en for vild aktion fra Hestenes målmand.

3.Succes-opstilling gav udfordringer

Bedst som 3-5-2 lignede en gedigen succesformel for træner Niels Frederiksen, så virkede opstillingen som en hæmsko mod Randers FC i kampens indledning. De tre store midterforsvarer var alt for langsomme i deres opspil. Og når man kombinerer det med sjuskefejl på sjuskefejl fra særligt katastrofen Radosevic, men også Mukhtar, ja, så var det dømt til at gå galt.

RFC-spillerne stod tæt og ventede på at erobre og slå til på kontraangreb, som de relativt nemt fik lov til at gennemføre. Eksempelvis ved 1-0-målet. Siden blev det også til 2-0 til jyderne. BIF kom dog flot efter det, og særligt efter det røde kort sprudlede de gulklædte. Men skal en gentagelse af starten undgås, må Frederiksen tilbage i værkstedet og finpudse opspil og opstilling.