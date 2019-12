FC Midtjylland gjorde FC København kunsten efter og slog Brøndby med 2-1 på udebane på mål af Awer Mabil og Frank Onyeka, og så gjorde det dem ikke så meget, at Kamil Wilczek endnu en gang kom på måltavlen.

Her er tre ting, vi lærte på Brøndby Stadion.

Wilczek på nye jagtmarker

Mod FC København i sidste uge strøg Brøndbys stjerneangriber Kamil Wilczek forbi alle andre spillere i klubben ved at blive allertiders Superliga-topscorer for Brøndby, og mod topholdet kom så endnu en kasse, der bringer polakken op på 71 scoringer. Nu er han kun 11 mål fra 'Turbo' Bent Christensen, der har den helt unikke scoringsrekord på 82 mål for Brøndby i den bedste række nogensinde, altså også før den hed Superligaen. Spørgsmålet er bare, om Brøndby kan holde på Wilczek i vinterpausen, for han er varm, også for andre klubber.

Ulven kan ikke tæmmes

Syv sejre i streg havde FC Midtjylland med sig i støvlerne før kampen på Brøndby Stadion, og det lå i kortene, at den ottende ville indfinde sig, da Awer Mabil i anden halvleg bragte gæsterne foran, for er der noget, FC Midtjylland er eksperter i, er det at lukke af bagi. Det var Kamil Wilczek bare ligeglad med. Han bragte sig op på nu 17 scoringer i denne sæsons Superliga. Ikke desto mindre hylede Ulven videre, da kampens bedste spiller Frank Onyeka via Schwäbes ben scorede. Hvilken stime af guldbejlerne!

VAR på overarbejde

Der var en, to og tre gange, at spillerne appellerede for straffespark. Hedlund argumenterede for, at Sviatchenko holdt ham nede med armen, Mikael Anderson prøvede at forklare, at Sigurd Rosted ureglementeret forstyrrede hans balance, og så var der Emiliano Marcondes, som var overbevist om, at Sigurd Rosted brugte sin arm til at blokere et skud i feltet. Alle gange afviste dommer Jørgen Daugbjerg, som nok havde brugt lang tid på at studere VAR. I denne kamp nøjedes han med at bruge tid på at give Mikael Anderson gult for film.