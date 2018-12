11 udenlandske spillere vandt en alt for lille sejr, da Brøndby via 1-0 over Hobro fik den tredje sejr i træk.

De blå-gule både kunne og burde have sejret større over en flok tandløse gæster. Men et mål var mere end nok til de tre point.

Men hvad lærte vi af kampen, hvor gæsterne ikke var meget for at nærme sig modstanderens mål? Her er tre ting:

1. Man kan også vinde med 11 udlændinge

For første gang i Superliga-historien stillede et hold op uden danskere i startopstillingen. Brøndby startede med 11 udlændinge. I stedet stod fire tyskere, to kroater, to svenskere, en finne, en polak og en spilller fra Kosovo på det holdkort, de blå-gule inden kampstart indleverede til dommer Jakob Kehlet. Det vil nogle mene er et problem, mens andre vil være bedøvende ligeglade. Faktum er, at Brøndby vandt. Det gør det alt andet lige væsentligt mere spiseligt for klubbens fans, at der ikke var en eneste rød og hvid klædt i blåt og gult, før Mikael Uhre kom på banen med godt en halv time tilbage.

2. Simon Tibbling bør spille hver gang

De seneste tre kampe har Alexander Zorniger valgt at placere Simon Tibbling på bænken fra kampstart. Søndag aften var han med igen. Og det bør han objektivt set være hver gang. Tibbling scorede ikke bare et flot mål lige før pausen. Svenskeren spillede også en god kamp på den midtbane, hvor han og Hany Mukhtar - der var rykket en tak tilbage - fandt ind i et stærkt samarbejde. Brøndby har mange dygtige midtbanespilleren. Men at Tibbling er en af de fire bedste bør være udenfor diskution.

3. Hobro har store offensive problemer!

69 minutter! Så lang tid gik der af kampen, inden Hobro havde den første afslutning. Og her snakker vi både på og udenfor mål. Cirka lige så længe gik der, før de jyske gæster havde deres første hjørnespark på Brøndby Stadion. De tal giver et retvisende billede af en kamp, hvor udeholdet havde enorme problemer med bare at nærme sig hjemmeholdets mål.

Hobro har med 16 mål i 18 kampe en af Superligaens værste offensiver. Men søndag aften var den helt fraværende indtil de sidste tyve minutter, hvor sidste sæsons topscorer, Pål Alexander Kirkevold, kom på banen. De seneste seks kampe har Hobro scoret to gamge. Uha, Allan Kuhn!