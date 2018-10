Brøndby kæmper stadig. Men der er forbedringer at spore.

Især på midtbanen var der fremgang at spore hos Alexander Zornigers udvalgte.

Er han fremtidens mand?

Er Lasse Vigen Christensen en del af løsningen på Brøndbys spillemæssige udfordringer? Det er bestemt en mulighed. Hold nu op for et arbejdsraseri han leverede mod OB. Han virkede godt tilpas i samarbejdet med Hany Mukhtar og Simon Tibbling, mens Josip Radosevic stadig kæmper en smule med for alvor at finde storspillet frem.



Han ligner en på vej tilbage

Hany Mukhtar har ligesom resten af Brøndby-mandskabet kæmpet med at finde formen. Mod OB var han i hopla og meget svær at styre på OB-spillerne. Godt drive, masser af fart og god i opspillet. Og så kronede han en fin indsats med et mål, der sendte hele Sydsiden i ren ekstase. Han endte dog ikke som matchvinder, da OB udlignede lige efter.

Han er klar til at overtage

Selvom unge Oliver Christensen nok ikke står forrest i køen, viste den unge målmand, at Jakob Michelsen i den grad kan stole på ham. I Sten Grytebusts og Sayouba Mandés fravær stod den 19-årige keeper en god kamp på Brøndby Stadion. Gode redninger, sikre indgreb og meget få fejl.