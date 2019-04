AC Horsens fik endelig hul på scoringsbylden, men det var for sent i søndagens kamp mod AGF.

Begge trænere havde foretaget sig en del taktiske ændringer, og det gav en målrig og underholdende kamp, som endte 3-1 til AGF.

Her er 3 ting, vi lærte af kampen.

1. No Mortensen, no problem

AGF var uden deres brandvarme topscorer i opgøret mod AC Horsens. Patrick Mortensen har tegnet sig for 9 mål i 11 kampe, og man skulle derfor tro, at fraværet af

ham ville blive en udfordring for AGF. Men det viste sig ikke at være tilfældet. Allerede i første halvleg havde aarhusianerne banket tre mål i kassen - og dét efter

blot fire afslutninger på mål. Den scoringskrise, som forfulgte AGF i starten af sæsonen, må siges at være forduftet!

2. Scoringskrise afbrudt – men krisen fortsætter

Scoringskrise har der derimod været i Horsens. Inden søndagens kamp havde de gule ikke scoret i fem kampe i streg, og måske var det også derfor, at Bo Henriksen havde lavet en del taktiske ændringer mod AGF. Og det virkede, for spillemæssigt så det godt ud i den første halve time med mange gode forsøg. Men ind ville bolden ikke i første halvleg, og da de endelig fik hul på bylden i anden halvleg, var det for sent. De kan dog glæde sig over, at scoringskrisen nu er afbrudt.

3. Sana med lederpotentiale

David Nielsen havde i søndagens opgør sat anførerbindet på Tobias Sana. Den svenske tekniker er ellers ikke en spiller, man umiddelbart tænker som lederfigur. Men i de seneste kampe er han kommet ind fra bænken med masser af energi, gåpåmod og holdånd. Og det valgte David Nielsen så at belønne med anførerbindet i kampen mod AC Horsens, og Sana kvittererede med endnu en stærk indsats.