AGF tog sin tredje sejr i træk og holdt igen nullet på imponerende vis for fjerde kamp i streg, da Esbjerg kom på besøg.

Og det er, selv om målmand William Eskelinen i pausen måtte droppe at fortsætte kampen grundet en forstrækning.

Esbjerg har store problemer foran mål og går en landsholdspause i møde med mørke skyer over sig.

Her er tre ting, vi lærte af AGFs 1-0-sejr over Esbjerg.

AGFs Talisman

Niklas Bakman. Den mand havde ikke spillet i AGF, hvis skadesfrekvensen havde været lavere. Og har nogen i Aarhus nogensinde været i tvivl, om pengene på svenskerens løn kunne bruges bedre andetsteds, må de tage i hvert fald fire ture mere til DHL-løbene. For den dårlige sæsonstart var uden Bakman, men 12. august var anføreren så klar til at spille, og AGF er som forvandlet. Fire ubesejrede kampe i træk, de sidste tre med sejre, og nul - nul - indkasserede mål med Niklas Bakman som styrmand.

Esbjergs skarphed

Sidste sæsons bronzevindere har scoret færrest af alle mandskaberne i Superligaen, og hvis man havde svært ved at forstå, hvorfor det er sådan, skulle man have bare kigge hen over løbebanen i Ceres Park i Aarhus. I de første 45 minutter brændte Pyry Soiri, Joni Kauko og Rodolph Austin tre store chancer, som med lidt mere snilde var gået i mål. Nu forbliver vestjyderne på fire mål for otte kampe. Ikke imponerende.

Tingagers held

Af samme årsager som ovenstående kan Frederik Tingager prise sig lykkelig for, at han ikke står med en rigtig dårlig smag i munden efter kampen. Hans positionering og måske manglende koncentration var helt skidt et par gange i kampen, og især i første halvleg så det nærmest komisk ud, da en ufarlig bold strøg forbi ham. Men Pyry Soiri levede op til sit navn og brændte den store chance.