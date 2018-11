Brøndby tabte et point i sidste øjeblik, da FC København tog fra derbyet og vestegnen med en 1-0-sejr.

Her er, hvad vi lærte om Brøndby i endnu et dramatisk derby.

1. Zorniger leder videre med lys og lygte

I sidste sæson var den brølstærke midtbane Brøndbys helt store styrke. I efteråret er det nærmest omvendt. Zorniger leder og leder efter den rigtige midtbanesammensætning, men han har fortsat ikke fundet den. Dominik Kaiser har endnu ikke taget dirigentstokken, Hany Mukhtar svinger - og Radosevicer endnu ikke nogen oplagt Zorniger-sekser. Midtbanen har haft en stor andel i, at forsvaret har lukket så mange mål ind, men her gik det - trods alt - lidt bedre i derbyet.

2. Det er ikke muligt at holde nullet

Det var så tæt på. Et par minutter for at være mere præcis. Men Brøndby kan ikke holde nullet i Superligaen. Tre måneder er gået siden de blå-gule sidst gik fra banen uden et mål imod sig. Nu ryger endnu en kamp ind i den statistik. Forsvaret stod egentlig fint mod FCK, men 90 minutter plus overtid var et minutter for meget. Zorniger skal have sat en prop i defensiven,. hvis han skal stoppe den spiral, Brøndby er inde i.

3. Erceg kan - måske - eksklodere

Det kan synes paradoksalt at skrive efter et 0-1-nederlag, men man sidder med en fornemmelse af, at Kamil Wilczek ikke bliver ved med at være den eneste angriber med mange mål i støvlerne. Wilczek var usynlig søndag eftermiddag, men så tog Ante Erceg over. Desværre for Brøndby ikke når det gælder målscoringen, men kroaten var en konstant urofaktor. Han skal nok få hul på bylden hen ad vejen. Og så kan det blive spændende. Rigtig spændende.