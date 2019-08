Angribere der bliver ved med at levere og et jysk hold, der var i problemer på et stemningsfyldt stadion.

Det opsummerer store dele af lørdagens kamp mellem FCK og Sønderjyske.

Ståle Solbakkens mandskab tog sejren, men Sønderjyske bed i perioder lidt fra sig efter en frygtelig start på kampen.

De måtte dog se sig slået af et hold, der i sidste ende var bedre og skarpere på dagen, og FCK kan køre hjem til København med en sejr på 2-1 og tre point.

Hvordan kan han blive ved?

Han er 34 år gammel, men lige nu ligner Dame N’Doye en utrættelig mand. Han har haft en stærk start på sæsonen, og i Haderslev skulle han blot bruge to minutter på at komme på måltavlen - endda med et skud godt udenfor feltet.

Med til historien er også, at han har fået en fremragende makker i unge Jonas Wind. De to i den nuværende form må få mange forsvarsspillere til at ryste en smule. Selv på en dag hvor Wind ikke scorede, markerede han sig i høj grad i Haderslev med assist, gode afleveringer og stærke løb.

Stemningen var top 6-værdig

Stadion var fyldt, og stemningen var i den grad i top i Haderslev. Desværre for hjemmepublikummet var den første halve time bestemt ikke noget at råbe hurra for. I hvert fald ikke, hvis man holder med Sønderjyske.

Glen Riddersholms mandskab havde store problemer og lignede nærmest et hold halvt i opløsning. De fik dog kæmpet sig fint tilbage og viste lidt glimt af fint niveau. I hvert fald nok til en hurtig udligning, men så var den gal igen i den anden ende, hvor de havde mere end svært ved at styre FCKs offensiv.

Sønderjyske tog for mange dårlige beslutninger på den sidste tredjedel af banen, hvor potentielle chancer blev sløset væk, alt imens hjemmepublikummet forsøgte at piske deres helte frem. Stemningen lørdag aften var i hvert fald top 6-værdig. Jydernes spil på banen manglede lidt.

De nye til eksamen

Carlo Holse er ikke ny som sådan, men han har fået chancen efter Robert Skovs farvel. Den greb han fint, med en ivrig indsats, som han krydrede med en rolle i Jens Stages mål i anden halvleg.

Spritny i FCK-trøjen er dog Pep Biel, der kom ind midt i anden halvleg og erstattede Viktor Fischer, der i den grad havde en svær dag på kontoret i Haderslev. Det var dog ikke fordi, nyindkøbte Biel gik ind og markerede sig med et fuldstændig vildt indhop.

Det var fornuftigt og stabilt fra den 22-årige spanier, der måtte bruge Bryan Oviedo - der også gjorde comeback for FCK lørdag aften - som tolk, da han lige skulle have styr på de taktiske ordrer.