AGF chokstartede i Telia Parken mod FC København, men Robert Skov sørgede igen for at sætte sig selv i centrum med to mål.

Kampen endte 4-2 til FCK, og den lærte os i hvert fald tre ting.

Robert Skov tangerer rekord

Det kan godt være, at det er køligt derude for tiden, men i København er der Skov-brand. Der er ild i Robert Skov og hans venstreben, og med sit flotte frisparksmål til 1-1 scorede den 22-årige kantspiller for femte Superliga-kamp i streg. Det er en tangering af rekorden for flest Superliga-kampe i træk med mål for en FCK-spiller. Og hans mål nummer to var det syvende i Skovs seneste syv FCK-kampe.

Tvillinger kan dele lidt af håneretten

To minutter gik der, før taget i Telia Parken løftede sig. Det var AGF, der chokstartede med et mål, hvor Jakob Ankersen sikrede sig den interne håneret mod tvillingebror Peter. De spillede direkte over for hinanden, og FCK-backen så ikke så godt ud, da Jakob Ankersen fik en bold i feltet og med Peter Ankersen i ryggen formåede at både tæmme den og sætte den i mål bag Jesse Joronen. Peter Ankersen endte dog med sejren.

Viktor Fischer er ikke elsket i Aarhus

Han kommer rigtignok fra Aarhus, men Viktor Fischer skal nok ikke leje en kajak og sejle op ad åen i sin hjemby lige med det samme. Da den kække FCK-stjerne scorede til 4-2, stak han tungen ud og løb en tur ned omkring de medrejsende AGF-fans. Det fik et par håndfulde af de mest hidsige aarhusianske fans til at koge over. De lignede nogle, der ville ned og have en snak med Viktor Fischer, men vagtern måtte altså stille sig i vejen.