Den åbenlyse lærdom er, at vi har et nyt tophold i Superligaen. Men den kender de fleste.

Så vi skynder os videre til tre andre ting, vi lærte fra topopgøret mellem FC Midtjylland og Brøndby, da Ulvene på et næsten udsolgt stadion vandt 1-0 på et selvmål af Anton Skipper.

Mælketænder falder ud

Med Niels Frederiksens ankomst er Brøndby tyet til meget mere brug af de egne, unge spillere igen, og cheftræneren fra Vestegnen viste atter en gang, at han aldeles tror på sine unge kræfter med startpladser til både Anton Skipper og Jesper Lindstrøm. I en kamp, hvor de mindste fejl ville blive straffet.

Men vi lærte også, at nok kan de helt unge drenge spise med med de voksne, men på et tidspunkt vil mælketænderne falde ud, og så kan det koste. Selvmålet af Anton Skipper skulle være undgået og bolden bare losset ud på markerne ved MCH Arena, og Jesper Lindstrøm virkede i starten af kampen som flere andre af gæsterne overtændt. Det kostede et tidligt gult kort og så ud til at hæmme den unge mand, der blev pillet ud, da sagerne skulle afgøres.

Anton Skipper lavede selvmål i kampen mod FC Midtjylland. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Anton Skipper lavede selvmål i kampen mod FC Midtjylland. Foto: Liselotte Sabroe

Væk er Paul Onuachu

Ja, vi bruger den allerede her første gang. Med det fornavn er det svært at lade være. Sory Kaba var så dominerende over for Brøndbys forsvarsspillere, at han også havde tid til at grine ad dem. Anthony Jung grinede dog ikke med, og det kan man sagtens forstå. Det kan ikke have været sjovt at være blevet udfordret og flere gange gennemspillet, særligt i første halvleg.

I denne kamp havde Sory Kaba ikke blot det fysiske overtag, som Paul Onuachu, han har afløst, ofte havde over for sine modstandere i Superligaen. Også på gulvtæppet havde den nye afrikaner et virkelig godt samspil med de øvrige individualister i ulvetrøjen, og det lover godt for det nye tophold i Superligaen. Så her er den. Sor(r)y, Paul Onuachu, du er ikke længere i tankerne på Heden.

FCM på markedet

Tidligere på dagen blev Gustav Wikheim annonceret solgt til saudiarabiske Al-Fateh og fik på den måde sikret sig selv økonomisk. Samtidig forlod han Herning med en glad kasserer, for FC Midtjylland har ikke lagt skjul på, at der var gode penge i det salg. Kampen mod Brøndby viste dog andet end lutter glæde over de mange dollar.

Afløser i startopstillingen til denne kamp Mikael Anderson skabte for lidt og ramte for få medspillere. Han har aldrig rigtig bidt sig fast på holdet, og spørgsmålet er, om ledelsen tør satse på ham i guldkampen, eller om nogle af millioner fra Mellemøsten skal bruges igen hurtigt. Der er godt et døgn at tage beslutningen i.