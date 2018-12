I en tæt affære vandt FC Nordsjælland med 1-0 over AGF.

2044 fremmødte tilskuere var vidne til, at FC Nordsjælland vandt med 1-0 over et AGF-mandskab, der manglede offensive kvaliteter. Begge hold mangler nu én kamp, inden de går på julepause.

1. For mange fejl

FC Nordsjælland og AGF går begge efter en top 6-placering, der giver adgang til det famøse slutspil. Det var dog ikke til at se på niveauet i aftenens kamp. Dårlige vurderinger, halvkølige aflevering og for mange fejl - for begge hold. Og ja - der var også fine ting at tage med fra kampen såsom et knastørt hug fra FC Nordsjællands Karlo Bartolec i første halvleg, men det negative overskyggede desvæerre det positive i en generel uskøn affære. Det bliver spændende at se, hvilket af holdene der rent fejlmæssigt formår at rejse sig mest muligt inden julepausen.

2. Keeperne præsterede

Mellem stolperne var der til gengæld meget få fejl at øjne.

Målmænene Nicolai Larsen og Kasper T. Kristensen var to, der kunne forlade kampen med oprejst pande. Flere gange forhindrede de bolden for at ryge i netmaskerne. Ganske vist var det heller fordi, de blev voldssomt udfordret i løbet af de 90 minutter. Men de tog begge pæne afslutninger, og stabilitet er nu en gang afgørende uanset.

3. Offensiven haltede for AGF

Aarhusianerne fik prodcueret et par chancer i første halvleg, men derfra af var det ikke meget, vi så fra gæsterne på hjemmeholdets halvdel. Og efter pausen var FC Nordsjælland klart mest dominerende, og FC Nordsjællands Nicolai Larsen kunne tilmed tillade sig at stå langt fremme på banen i lange perioder af anden halvleg. Først ved en dødbold i det 72. minut lurede en mulighed for AGF, men den blev langt fra udnyttet, og i stedet blev den smidt væk. Efterfølgende kom AGF dog bedre med, men intet synderligt faretruende for FC Nordsjælland.