FC København var en tur på Brøndby Stadion til stormøde mod ærkerivalerne.

Det endte med en sen sejr på 1-0, da Jonas Wind kom ind og afgjorde kampen i overtiden. Og det lærte os i hvert fald tre ting.

1. Jonas Wind er manden, FCK har savnet

Solbakkens første 11 og måske endda 12 er nok det bedste, man kan få i Superligaen. Og de kan gøre sig gældende i Europa. Men når en kamp skal ændres fra bænken, har Solbakken ikke lige så meget potens på bænken som i hvert fald FC Midtjylland. Så han har savnet Jonas Wind, der i den grad er en spiller, som kan gå ind og afgøre en kamp. Eller. Det varer ikke længe, før han spiller fra start foran Pieros Sotiriou.

2. FCK er ikke skarpe nok for tiden

Det kan lyde vildt at skrive, når FC København vinder og nu har scoret otte mål i de seneste fem kampe - og de er endda alle scoret i de tre Superliga-kampe. Men det har også været enkeltmandspræstationer af Robert Skov, der har været bag det meste. Og forsvarsfejl. Mod Brøndby brændte både Dame N’Doye og Pieros Sotiriou chancer, som normalt er lige mad for dem. Perfekte indlæg til bare at heade ind. Der mangler en skarphed, som flugter med selve spillet. Måske Wind har den.

3. Solbakken inviterer ikke dommerne på vafler

Ståle Solbakken var arrig. Og det lignede næsten, at han var ved at få en bortvisning af kampens dommerkvartet med Michael Johansen i spidsen. FCK-manageren blev allermest hidsig, da han mente, at Johansens linjedommere overså, at Boilesen blev trådt over foden i en situation, der førte til en stor Brøndby-mulighed. Fjerdedommeren måtte gå imellem. Og da Michael Johnsen så dønte et fripark på en FCK-fordel, blev forholdet ikke meget bedre.