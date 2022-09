Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den 25-årige fodboldfan, der blev varetægtsfængslet som følge af at have tvunget et halstørklæde og fodboldtrøjer fra FCK-fans er blevet løsladt.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

Politiet efterforsker dog stadig sagen, men den 25-årige skal altså ikke længere sidde bag tremmer efter episoden, der fandt sted i et S-tog.

»Han blev løsladt 5. september. Han er fortsat sigtet i sagen. Efterforskningen pågår endnu,« oplyser presseafdelingen.

Det var efter kampen mellem FC København og Brøndby den 7. august i år, at en video begyndte at sprede sig med lynets hast på de sociale medier.

I videoen, der er optaget i et tog, kan man se en agressiv Brøndby-fan konfrontere en FCK-fan på grund af den trøje, sidstnævnte har på. Han tvang ham til at tage den af og aflevere den.

»Fucking nørder. Jeg fucking brænder den. Jaja, hva' så dit lille skvat, hva'? Så er du ikke så sej mere,« lyder det fra Brøndby-fanen, der går væk med trøjen og laver spyt-bevægelse mod FCK-fanen.

Efter videoen spredte sig, bekræftede politiet, at de kendte til situationen og havde fået en anmeldelse.

Få dage efter meldte den 25-årige mand sig selv.

Opdateres...