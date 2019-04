16-årige Tobias Lawaetz sad søndag aften tilbage med en flad fornemmelse - og det selvom hans favorithold FC København tog en 2-1-sejr over ærkerivalerne fra Brøndby.

For da han stod på FCKs udebaneafsnit og var klar til derby, blev han både chokeret, vred og bange.

Med på stadion havde han nemlig taget et pride-flag under armen ovenpå sidste weekends hændelser, hvor både OB og Brøndby-fans råbte homofobiske sange mod Viktor Fischer.

Inden kickoff ville Tobias så tage et billede med flaget, som skulle sendes til de folk, han kendte, der også var på stadion. Kort tid efter skete det så.

16-årige Tobias Lawaetz havde taget et pride-flag med på Brøndby Stadion. Men efter en ubehagelig oplevelse blev det hurtigt pakket væk igen.

»Så kommer der så to store fyre over til mig. De begynder at forklare mig, at flaget skal blive i tasken, og at jeg ikke skal have det oppe på noget tidspunkt under den her kamp. Ellers ville det ikke ende godt. De gjorde sig store, og jeg var ikke i tvivl om, hvad det var, de mente,« fortæller Tobias Lawaetz til B.T.

»Jeg blev vred og bange. Jeg havde ikke lyst til at stå med det flag,« fortæller han.

Den 16-årige FCK-fan understreger, at han ikke fortæller om sin oplevelse af personlige årsager. Det her handler nemlig om noget langt større.

»Det er ikke en personlig kamp for mig, og det handler ikke om, at jeg har haft en dårlig oplevelse. Den skal jeg nok komme over. Det handler om, at vi har et problem, der skal løses i fællesskab. Det her er en kamp, som hele tribunen skal tage,« siger han bestemt og fortsætter:

»For hvis der ikke bliver gjort noget, så får vi en ubehagelig kultur, og så skal man også til at være bange på udebaneture, fordi man har et flag med, der symboliserer mangfoldighed - og det vil jeg ikke have.«

Tobias Lawaetz blev efterfølgende også mødt af flere andre FCK-tilhængere. De havde ikke selv noget problem med flaget, men de kendte flere FCK-fans fra hooligan-miljøet. Derfor anbefalede de ham, at han pakkede det væk.

»Jeg bliver selvfølgelig rigtig vred og skuffet over det her. Og selvom vi har følt os hævet over de andre, når Brøndby og OB har sunget de sange, så viser det her bare, at vi også har problemet i vores egen klub.«

Efter den voldsomme hændelse flagede Tobias ikke med flaget mere. Han var bange og følte sig sårbar. I stedet vil han nu prøve at sætte fokus på et problem, der altså også hærger i den klub, han selv elsker.

FC Københavns fans jubler, efter de søndag aften vandt opgøret over Brøndby IF med 2-1. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den klub, som ellers lignede offeret, efter deres stjernespiller Viktor Fischer blev udsat for de homofobiske tilråb.

»Nu skal vi fandme turde at sige fra. Nu skal vi turde at råbe klubben op og sætte fokus på, at vi har et problem. Når jeg skriver et tweet og snakker med dig, så gør jeg det for at komme ud til folk og ændre nogens overbevisning, så vi allesammen lærer at turde sige fra.«

Viktor Fischer blev ved opvarmningen inden søndagens derby igen udsat for homofobiske tilråb fra Brøndby-fans.

