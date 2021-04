Der er den store profil Kamaldeen Sulemana, men så er der så sandelig også Andreas Schjelderup.

FC Nordsjælland ser ud til igen at have en ny, gigantisk diamant på holdet, for nordmanden havde en stor, stor aktie i sejren på 3-2 over FC Midtjylland. Det kan du læse mere om her.

Træner Flemming Pedersen havde sparet ham til den seneste kamp mod Brøndby, men så fik Schjelderup lov til at brænde alt krudtet af mod mestrene, og det gjorde han – foran den norske landstræner Ståle Solbakken sørgede han for et straffespark og fremprovokerede ellers et selvmål. Bare 16 år.

»Han skulle ikke starte inde mod Brøndby, for han ville ikke kunne klare tre kampe på otte dage. Mens han har været her, har han taget otte kilo (10 kilo, red.) på. Han kom i sommer, og han vokser stadig. Det kunne godt være, at han kunne have klaret det, men vi ville ikke have, at han så var røget ud i tre uger, fordi vi har slidt på ham. Vi doserer ham,« siger Flemming Pedersen om sin spiller, der altså har taget omkring et halvt kilo på i muskelstyrke hver måned siden sin ankomst i Farum.

Hvilket imponerer cheftræneren.

»Det gør det. Der bliver arbejdet godt med vores diætister. Han er rigtig dygtig til at tage imod. Han er rigtig professionel både på og uden for banen. Han gør sine ting. Altså, der bliver spist op, hvis vi beder ham om at spise op. Han spiser lige præcis det, vi beder ham om, og så er det klart, at der sker noget, i takt med den styrketræning han også får,« lyder det fra Flemming Pedersen, der før denne brandkamp også har talt med den norske landstræner, Ståle Solbakken, om at syne den unge komet.

»Jeg ved, at Ståle ville komme forbi træning en dag, så vi kan tale om ham, men det er blevet aflyst, men vi har hinandens telefonnumre,« siger Flemming Pedersen med et smil, der er lige så bredt som de buffeter, Schjelderup har spist sig igennem i Farum.

»Siden jeg er kommet til FC Nordsjælland, har jeg taget 10 kilo på. Så jeg er vokset. Jeg skal kunne matche de andre store spillere, så jeg spiser så meget som muligt. Min præstation i dag var ganske god. Jeg kunne godt have scoret et mål, men fremtvinger et straffe. Det var en fin kamp,« lyder det fra Andreas Schjelderup, der i sin tid var forbi FCK og Ståle Solbakken, inden valget faldt på FC Nordsjælland.

Foto: Byrd / Kasper Løjtved Vis mere Foto: Byrd / Kasper Løjtved

Siden har han ikke talt med den tidligere manager i FCK.

»Nej, jeg har ikke snakket med ham,« lyder det fra teenageren, der på forhånd vidste, at landstræneren var kommet for at se hans kamp.

»Jeg fik det at vide inden kampen, så ja. Det er selvfølgelig en drøm at spille for det norske A-landshold, men det må vi se på, der er nok et stykke vej endnu,« lyder de ydmyge ord fra Schjelderup.

Fyren, der vokser med en fart som Hulk.