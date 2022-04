AGFs 16-årige Adam Daghim fik en uheldig hovedrolle, da han i overtiden slog til bolden med armen inde i feltet, og OB efterfølgende kunne score til 2-1.

Efter slutfløjtet løb Mikael Anderson tværs over banen og lagde sin arm rundt om Daghim.

»Jeg løber ind til Adam. Han er 16 år. Jeg tror, han står med en dårlig følelse, men det var vigtigt for mig at sige til ham, at det ikke var hans skyld,« siger Anderson og fortsætter:

»Det er en uheldig hovedrolle, han får, men vi skal stå sammen, og det er ikke hans skyld, at vi ligger, hvor vi ligger. Jeg ville vise ham, at vi står bag ham og forsøger at få ham op igen.«

Efter kampen var det ikke muligt at tale med unge Daghim, men han var også ramt, fortæller Anderson.

»Han er 16 år. Prøv lige at overveje det. Det er en forholdsvis stor kamp for ham at være med i, og at han så får sådan en uheldig rolle er selvfølgelig mega ærgerligt. Jeg havde det virkelig skidt, da jeg så ham.«

»Han er ramt og ked af det, men vi har været gode til at prøve at løfte ham op. Vi har forsøgt at snakke til ham og fortælle ham, at det sker. Det er uheldigt, at det netop er ham, der har den hovedrolle. Jeg havde nok taget den for ham, hvis jeg kunne det.«

Cheftræner i AGF David Nielsen gav efter kampen også udtryk for, at det var enormt synd for den 16-årige kantspiller, og at den unge dreng selvfølgelig havde det svært med det hele lige nu.

AGF ligger efter nederlaget til OB på tiendepladsen i Superligaen og har nu kun seks point ned til Vejle under nedrykningsstregen.