FC København stirrer ind i et altafgørende superliga-forår!

Klubben med de kæmpe ambitioner har investeret tungt i transfervinduet for at få tilbageerobret DM-pokalen, som de seneste sæsoner er havnet i FC Midtjylland og Brøndby.

Det tungeste ansvar hviler på skuldrene af cheftræner Jess Thorup – der i sit andet år som FCK-boss død og pine skal levere varen.

B.T. har herunder taget guldtemperaturen på Thorup med 10 skarpe påstande:

Det er en fiasko, hvis I ikke bliver mestre i år!

»Vi har ét mål – et mål, som FCK har haft i mange år. Det er mesterskabet. Og det er også målet i år. Og til næste år. Og året efter.«

Men er det en fiasko, hvis I ikke opnår det mål?

»Det kommer jeg ikke til at svare på, om det er. Der er mange ting, der kan have indflydelse på, om man vinder eller ej. Men det er vores målsætning. Hvert eneste år.«

FCKs Cheftræner Jess Thorup før superligakampen mellem FC København - Viborg FF i Parken søndag den 3. oktober 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs Cheftræner Jess Thorup før superligakampen mellem FC København - Viborg FF i Parken søndag den 3. oktober 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Efter det forgangne transfervindue står du nu med den bedste trup, du nogensinde har arbejdet med!

»Jeg står med en rigtig spændende trup. Det gør jeg helt sikkert. Jeg synes også, at det er den stærkeste trup, jeg har haft i min tid i FCK. Men jeg er med på, at støvet først lige har lagt sig. En ting er, at der er købt ind – noget andet er, at vi først nu skal til at arbejde med relationerne. Men som udgangspunkt synes jeg, at rent navne- og cv-mæssigt er det her den stærkeste trup, jeg har arbejdet med – i hvert fald i min FCK-tid.«

Roony Bardghji er det største talent, du nogensinde har arbejdet med!

»Ja, i hvert fald hvis man tager alderen i betragtning. Han er langt i forhold til spidskompetencer og færdigheder, men for mig er det vildeste, hvor langt han er på det mentale. Den modne tilgang i forhold til beslutningerne – som er noget, man som regel først kan lære over tid – har han allerede i den her tidlige alder. Så ja, han er det største talent, jeg har haft.«

Han kommer til at brænde ligaen af i foråret!

»Nu skal vi lige huske, at han fik lov at være med i nogle af de sidste kampe i efteråret – og vi må sige, han gjorde det fantastisk – og det gjorde både vores og andres forventninger tårnhøje i forhold til Roonys forår. Men vi skal lige huske, at han er meget ung. Han skal have tid. Men jeg er sikker på, at han kommer til at tage yderligere skridt i foråret.«

Med så mange kvalitetsspillere får du et problem med at bevare harmonien i truppen! Der er jo en del, der skal æde en bænketjans.

»Nej, det får jeg ikke!«

Du er skråsikker?

»Det ved alle, der kommer til FCK. Det er med den forventning, at vi har så stærk en trup og så stor konkurrence. VI kommer ikke til at vinde noget som helst med 11 gode spillere. Det kræver 18-22 gode spillere at skabe et konkurrencedygtigt miljø. Vi må skifte næsten halvdelen af holdet ud under kampene, og der skal vi kunne sætte stor kvalitet ind fra bænken. Er man FCK-spiller, så er man i hård konkurrence. Det ved alle spillerne.«

Så derfor bliver det her halvåret, hvor Superligaen finder ud af, hvorfor i alverden I hentede Luther Singh!

»Det håber jeg. Vi, der har scoutet ham, ved, hvilken kvalitet han har haft. Det har han vist i sine tidligere klubber. Nu har han været rigtig uheldig med skader – og han træner stadigvæk ikke med holdet. Jeg håber mest af alt for ham selv, at han kommer tilbage til holdet og får en chance for at bevise sit værd.«

Du ærgrer dig gul og blå over, at handlen med Rasmus Thelander faldt til jorden i de sidste sekunder af transfervinduet!

»Hmmm … nej, det gør jeg ikke. Jeg sidder ikke og ærgrer mig over noget, som jeg ikke fik. Vi traf en beslutning – da Marios Oikonomou blev skadet – om at kigge på, om der var en gardering, vi kunne hente ind. Det lykkedes ikke. Og nu er Marios med i træningen, så vi er kommet ud af det her transfervindue på den bedst mulige måde.«

Du fortryder din 'jamen, hvad med Brøndby'-udtalelse efter hjemmenederlaget til FC Midtjylland!

»Ja!«

Hvad ved udtalelsen fortryder du?

»Jamen, jeg er ansat som FC København-træner. Så jeg skal ikke fokusere på andet end mig selv.«

FCKs Cheftræner Jess Thorup og Pep Biel under Conference League kampen mellem FC København - Lincoln Red Imps torsdag den 30 september 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs Cheftræner Jess Thorup og Pep Biel under Conference League kampen mellem FC København - Lincoln Red Imps torsdag den 30 september 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Jonas Wind er smuttet – og du aner ikke, hvem der skal tage straffesparki FCK!

»Jo, det ved jeg godt.«

Hvem skal tage straffespark?

»Haha, det svarer jeg ikke på.«

Du er fyringstruet, hvis ikke FC København står med et trofæ efter denne sæson!

»Sådan en påstand forholder jeg mig ikke til. Jeg forholder mig kun til min opgave – at gøre holdet og den enkelte bedst muligt rustet til at vinde et mesterskab. Hvad folk udefra har af mulige scenarier – det gider jeg ikke forholde mig til.«