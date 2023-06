Et enigt folketing har taget affære.

De vil styrke indsatsen mod hooligans.

Derfor vil politiet fra den kommende sæson få bedre muligheder for at bekæmpe uromagere på de danske fodboldstadioner.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Det nye lovforslag træder i kraft den 1. juli og herfra udvider loven politiets beføjelser over for fodboldbøller.

Med lovforslaget får politiet blandt andet mulighed for på forhånd at beslutte at tilbageholde udvalgte tilskuersektioner efter risikokampe for at undgå tumult.

Derudover udvides listen over strafbare handlinger, der kan give generel karantæne, så politiet i særligt alvorlige tilfælde kan give karantæne i op til fire år, hvis man i forbindelse med fodboldkampe for eksempel deltager i slåskampe, overtræder knivloven eller tvinger andre til eksempelvis at tage fodboldtrøjen af.

Ligesom ved generel karantæne vil bortvisningen gælde 500 meter fra stadion og fra tidligst seks timer inden og til seks timer efter afviklingen af kampen.

Og det er en tilfreds Peter Hummelgaard (S), som nu kan se lovforslaget vedtaget.

»Det skal være trygt og sjovt at tage med familie og venner til fodbold i hele landet, og vi skal derfor have bekæmpet alle optræk til vold, ballade og hærværk i forbindelse med kampe. Derfor er jeg overordentligt glad for, at et enigt folketing i dag er gået sammen om at give politiet og klubberne flere værktøjer til at komme fodboldvolden til livs.«

»Det er fuldstændig uacceptabelt, når der udspiller sig voldsomme scener både før, under og efter kampe. Jeg håber, at tiltagene kan være med til at få folk til at ændre adfærd, men hvis det viser sig nødvendigt, er jeg klar til at stramme skruen yderligere. Jeg elsker selv at se fodbold på stadion, og jeg håber, at vi kan fastholde kampene som en god og festlig oplevelse for rigtig mange danskere. Fodbold må aldrig blive brugt som undskyldning for at begå vold eller hærværk.«

Lovforslaget gælder på nuværende tidspunkt ved fodboldlandskampe samt alle fodboldkampe med deltagelse af hold fra Superligaen, 1. og 2. division, herunder træningskampe med deltagelse af sådanne hold, samt internationale kampe i UEFA-regi, som afvikles i Danmark.