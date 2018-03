Vegetarer kan have mange forskellige grunde til at fravælge kød og kødprodukter.

Nogle ser det som et etisk valg, andre fravælger kød med en opfattelse af, at det er sundere.

Men hvis man siger nej til bøffer og leverpostej, risikerer man i løbet af en årrække at få kritisk mangel på vitaminet B12. Det skriver Ebba Nexø, der er professor i klinisk biokemi på Aarhus Universitetshospital, i en artikel på Videnskab.dk

Symptomerne kan være svære at genkende, og løsningen er ikke nødvendigvis at skynde sig at tage en vitaminpille, fortæller den danske forsker.

B12-vitamin er vigtig for dannelsen af røde blodlegemer og for, at nerverne fungerer, som de skal.

Som minimum skal du have cirka 2,4 milligram B12-vitamin i kroppen, og det anbefalede daglige indtag er 2,4 mikrogram.

B12 findes kun i animalske fødevarer, som kød, fisk, æg og mælkeprodukter.

Men kroppen kan kun optage begrænsede mængder af vitaminet, hver gang du spiser, og det er derfor bedre, at du får mange små doser af B12 i stedet for én stor dosis af vitaminet hver dag.

Da din krop er meget langsom til at optage B12-vitamin, kan det også tage år at genoprette sunde niveauer af vitaminet, hvis først manglen er opstået.

Hvis du holder op med at få B12-vitamin, kan der også gå flere år, før du mærker symptomer, da du kun mister en tusindedel af kroppens indhold om dagen.

Et af symptomerne kan være blodmangel, men du kan også opleve neurologiske symptomer som prikken og stikken i fingrene eller tæerne.

Blandt de mulige symptomer er også hovedpine, glemsomhed og besvær med at blive gravid.

Det kan være svært at blive diagnosticeret med mangel på B12-vitamin, da symptomerne kan være forskellige og let forveksles med stress.

Derfor er det vigtigt, at du husker at fortælle din læge om dine kostvaner, skriver den danske biokemiker på Videnskab.dk

